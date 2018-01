El desnudo de Bella y Gigi Hadid, para Vogue, ha generado mucho revuelo

Si hay dos hermanas que lo petan en el mundo de la moda gracias a la repercusión mediática que tienen y a su popularidad en redes sociales, esas son, Bella y Gigi Hadid.

Es habitual verlas en los eventos de moda más prestigiosos y sus nombres no pasan desapercibidos allá donde van. Por eso cada cosa que hacen tiene una gran repercusión y como hemos podido ver con su última sesión para la edición británica de Vogue, no siempre para bien.

Ellas serán portada y contraportada del número de marzo y hasta ahí bien. Son muchos los que han alabado lo bien que se las ve vestidas de Versace.

El problema lo encontramos en el interior con una foto que ha publicado la revista en la que vemos a las hermanas completamente desnudas.

Una foto en blanco y negro hecha por uno de los pilares de la publicación, el fotógrafo Steven Meisel, que ha generado una gran polémica.

Hay dos grandes temas que han salido a relucir en los comentarios de unos fans nada contentos con el resultado de esta sesión. Por un lado critican el exceso de Photoshop.

“¿Cómo puede ser que a una belleza natural como la de Bella Hadid se le haga Photoshop hasta el punto de resultar irreconocible?”, “esto tiene tanto Photoshop que no es real. Y la industria de la moda tiene que detenerlo porque está perpetuando el ciclo. Estas dos mujeres no son tan delgadas en su vida real cuando no están siendo fotografiadas y están comiendo alimentos reales y adecuados” o “Ella y Gigi ni siquiera son tan delgadas, las retocaron mucho”, son algunos de los comentarios que se pueden leer junto a la foto.

Pero hay otro tema que tampoco ha pasado desapercibido y es el hecho de que sea un desnudo de hermanas con una pose bastante sugerente.

“¿Quién pensó que sería una buena idea que posaran así unas hermanas?, ¿quién aprobó esto? Uno puede pensar que estamos progresando y luego se encuentra con esto, algo endémico y perpetuado por mujeres adultas. Como dijo Scarlett Johansson hace poco, todos tenemos responsabilidad”, es tan solo uno de los muchos comentarios que se ha hecho en relación a la pose elegida.

“Foto pornográfica y extraña, se ve como algo de hace 40 años, no de hoy. Claramente necesitamos más fotógrafos de moda femeninos” o “¡esto es raro, incestuoso y repugnante! ¡Qué vergüenza! ¿Qué clase de mensaje enviamos a nuestras chicas con esta portada?”, son algunas de las frases que han escrito sus seguidores en Instagram.

Habrá quien piense que se trata de un desnudo artístico más y quien vea como un horror esta sesión pero lo cierto es que en los tiempos que corren con movimientos como Time’s Up tan en auge está claro que este tipo de imágenes van a ir acompañadas de polémica.