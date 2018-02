Lady Gaga es un auténtico escaparate de gafas de sol

¿Quieres cambiar tus gafas pero no sabes por donde tirar? Lo mejor es buscar referencias y para eso, Lady Gaga, es una de las mejores opciones. Aunque nunca he estado en su casa me puedo imaginar la enorme vitrina que debe tener reservada para su extensa colección de lentes.

Si hasta ahora, el rey en esta materia era Elton John, que ha lucido las más variopintas en formas y colores, ahora le está robando el puesto Lady Gaga. Aunque más bien lo comparten.

Para Elton John ninguna gafa es excesiva. / GettyImages

No olvidemos que las lentes son un accesorio que ha estado muy presente en la historia musical y celebritera en general, llegando a crear grandes iconos como las gafas John Lennon, pequeñas y redondas, o las Ray Ban de Michael Jackson con las que ocultaba su timidez, sin olvidarnos de las de Will Smith en Men in Black.

Son una seña de identidad y más vale no equivocarse porque muchos te pueden recordar por las gafas que llevas puestas. ¿Cuál es la que más te gusta de Germanotta?