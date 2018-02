El tutorial de WhatsApp que enternece en las redes sociales

La usuaria de Twitter Meli Corbetto se ha convertido en una tendencia en esa red social después de subir varias fotos del tutorial que había hecho a mano para que su abuela aprendiera a utilizar WhatsApp.

"Le hice un guía a mi abuela de 82 para que me mande audios cuando esté de viaje. Ahora tengo miedo de que el Moma o algún museo me reclame esta obra de arte moderno y mi abue no pueda aprender", escribió.

No le digan a nadie que tengo 27 y no 8 😅 pic.twitter.com/TQJgpvpa4A — Meli Corbetto (@melicorbetto) 27 de enero de 2018

"No le digan a nadie que tengo 27 y no 8", añadió en otro mensaje. Después de que su guía manual recibiese más de 1.600 retuits y 5.000 'me gusta' en tan solo cuatro días, la mujer ha admitido que su intención no era, ni mucho menos, conseguir el éxito viral.

"Yo no puedo creer que subí la guía de Chicha para que ustedes se rían de mi incapacidad innata para el arte y el dibujo, y se hizo viral. Me hubieran avisado así me peinaba. (P.D. La Chicha está RE agrandada y feliz, leyendo todo lo que ponen jajaja)", reconoció.

En la guía hay expresiones tan geniales como "pasar el dedo por las flores como si las acariciaras", "la tocás suavecito" o "si te equivocas no pasa nada, toca suave".