Calendario de series febrero 2018: las que se estrenan y las que regresan

El segundo mes del año llega cargado de nuevas series y regresos de ficciones que a más de uno le dejaran pegado al sofá durante largas horas.

Así que apuntad en el calendario porque hay para todos los gustos:

1 febrero de 2018

Damnation (Estreno, Netflix)

Un predicador (Killian Scott) intenta que la población se enfrente a los industrialistas en los Estados Unidos de 1930.

Padre de familia (T15, Netflix)

El puente (T3, Netflix)

2 febrero

Altered Carbon (Estreno, Netflix)

En un futuro ultra-tecnológico, las autoridades liberan la mente de Elias (Joel Kinnaman), un soldado de élite encarcelado, pero la liberan en otro cuerpo. Su misión es ayudar a Bancroft (James Purefoy), un multimillonario que quiere que Elias resuelva un asesinato: el suyo propio. Promete convertirse en el nuevo fenómeno de Netflix.

A. P. BIO (Estreno Movistar Series)

Cuando el catedrático de filosofía de la Universidad de Harvard, Jack Griffin (Glen Howerton) pierde el trabajo de sus sueños, se ve obligado a regresar a Toledo, Ohio, y trabajar como profesor de Biología de Avanzada en un instituto. Cuando se da cuenta de que tiene una sala llena de estudiantes brillantes a su disposición, Jack decide utilizarlos en su propio beneficio.

3 febrero

Schitt’s Creek (T4, Movistar Series)

6 febrero

Cuerpo de élite (estreno en Antena 3)

Desde que el gobierno aprobara su creación durante la Transición, existe un grupo secreto de operaciones especiales formado por miembros de diferentes cuerpos policiales que protege al país sin que nadie sepa de su existencia: Una boina verde, una mossa, un ertzaintza jesuita, un tedax y un ladrón que se hace pasar por policía nacional deberán resolver juntos misiones imposibles.

7 febrero

Sexo en series. El placer en femenino (Estreno, Movistar Series)



En esta serie documental, cinco de las más conocidas heroínas de series como 'Girls', 'Masters of Sex', 'Transparent', 'Fleabag' o 'L' hablan sin tapujos de larepresentación de la sexualidad en la televisión de hoy y de su influencia en la cultura pop de nuestros días.

14 febrero

Los 100 (T4, Netflix)

15 febrero

Re:Mind (Estreno, Netflix)

Doce chicas estudiantes y adolescentes se despiertan encerradas en una habitación. Deberán intentar pensar por qué razón están allí y cómo pueden escapar. Promete máxima tensión.

Merlí (T3, Netflix)

16 febrero

Todo es una mierda (Estreno, Netflix)

Este Everything sucks es un esfuerzo de Netflix para seguir satisfaciendo el público juvenil después de The end of the f***ing world. Una comedia creada por Ben York Jones y Michael Mohan que parodia la cultura juvenil de los noventa.

17 febrero

Mozart in the jungle (T4, Movistar Series )

23 febrero

Seven seconds (Estreno, Netflix)

Veena Sud, la guionista que adaptó 'The Killing' al mercado norteamericano, quiere explorar las historias humanas detrás de los titulares en este remake de The Major, una serie rusa estrenada en 2013.

Marseille (T2, Netflix)