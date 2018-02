7 razones por las que no queremos perdernos la Super Bowl

El domingo por la noche toca acostarse tarde porque a partir de las 00:30 (hora española) podremos ver la Super Bowl. Un evento deportivo que el año pasado siguieron 111 millones de personas. Y eso, no es por casualidad.

Más allá del deporte, este evento es todo un escaparate musical y publicitario al que no deberíamos perderle la pista. La semana va a empezar con muchos hablando de lo que suceda ahí.

Y si no han encontrado motivación para engancharte es porque no has tenido en cuenta nuestras 7 razones para hacerlo.

#1. JUSTIN TIMBERLAKE

La primera razón no puede ser otra que Justin Timberlake, el artista elegido para llenar el descanso del partido con un mega espectáculo que tiene a todo el mundo en ascuas. ¿Repetirá algo tan polémico como su anterior participación, hace 13 años, junto a Janet Jackson que terminó con un pezón al aire?

Ya le han pedido una actuación decorosa pero todo puede pasar. Tomará el testigo de Lady Gaga que el año pasado bajó al estadio volando desde las alturas. ¿Con qué nos sorprenderá él? De momento hemos podido verle en los ensayos.

Hay que tener en cuenta que este viernes lanza su primer álbum en cinco años, Man of the Woods, en el que nos ofrece una búsqueda de sus raíces. Pero sería raro que en un evento de estas características optara sólo por canciones nuevas. Seguro que habrá medley de sus mayores éxitos y, entonces, será imposible parar de bailar.

#2. P!NK

No sabemos si a Justin Timberlake le acompañará algún otro músico sobre el escenario pero lo que sí sabemos es que P!nk actuará antes que él. Será la encargada de cantar el himno estadounidense antes de comenzar el partido. Un importante momento para derrochar voz.

Ummm. I’m singing the national anthem and the EAGLES ARE PLAYING?!?!?! IS THIS FOR REAL?!?!?!THATS WHASSUP!!!!!!!! Shtjtkd widnamc ckamcnsnzncbx!!!!!!!!!!!!!!!! Wooohooooooooooooioooooooooooooooooooooooooiiiiiiooooooooooo — P!nk (@Pink) 22 de enero de 2018

#3. JENNIFER LOPEZ

El día antes hay tradición de emitir un concierto en el Super Saturday Night que se enmarca en el contexto de la Super Bowl y este año Jennifer Lopez le toma el testigo a Taylor Swift que fue la elegida del año pasado.

#4. PRE FIESTAS

Durante la semana previa a la final se celebran varias fiestas que, como no podía ser de otra manera, cuenta con un buen cartel de artistas para amenizarlas. Una para las que nos gustaría tener invitación es la de Maxim que tendrá a Cardi B y Post Malone, dos de los nombres que arrasan en Estados Unidos en estos momentos.

#5. POST FIESTAS

Después del partido llega el Players Ball Extravaganza, un fiestón que tendrá actuaciones de Diddy, DJ Khaled, French Montana, G-Eazy, Busta Rhymes y, una vez más, a Cardi B. Ya os enseñaremos las fotos.

#6. PUBLICIDAD

Si la Super Bowl es un escaparate para la música, no menos para la publicidad. Las marcas se disputan unos segundos en el intermedio del partido y se habla de 7 millones de dólares por 30 segundos. Eso genera mucha expectación y muchas sorpresas.

En esta ocasión veremos a Cindy Crawford recreando su anuncio para Pepsi de 1992 solo que en esta ocasión le acompaña su hijo, Presley Gerber, que ya se ha convertido en todo un influencer.

Keanu Reeves nos enseñará cómo crear una página web en mitad de un desierto, Peter Dinklage y Morgan Freeman serán el fuego y el hielo del menú que muchos tomarán durante el partido y los hay que le dan una vuelta de tuerca. Una marca de caramelos emitirá su anuncio sólo para una persona y en Facebook live podremos ver su reacción.

#7. DEPORTE

Y si la música, la publicidad o las fiestas de famoseo no os han convencido del todo siempre quedará el partido. Porque al fin y al cabo, el motivo de tanto follón, es el partido entre las Águilas de Philadelphia y los Patriotas de New England que se disputan la final de la liga en el Estadio US Bank de Minnesota. Al margen de que te guste o no el fútbol americano, será sin duda, un gran espectáculo con los mejores jugadores, uno de ellos, Tom Brady, el marido de Gisele Bündchen.