Rozalén: “A nosotras se nos exige algo más, siempre hay un componente sexual”

Pronunciar su nombre es sinónimo a decir superación, talento, sensibilidad y valentía. Hablar de Rozalén es hablar de música, reivindicación e igualdad.

Es una de las cantautoras más importantes de nuestro país, ha conseguido el disco de Oro con su tercer álbum de estudio y en LOS40 hemos podido charlar con ella.

Cuando el río suena… es Disco de Oro. Es tu tercer disco, álbum con el que has conseguido consolidarte como una de las cantautoras más importante de nuestro país. ¿Cómo ha sido el camino hasta este punto?

“Han sido dos años de composición en los que he vivido muchas cosas. He sacado mis fragilidades y las de mi familia, he sacado temas a la luz que han pasado en casa, que tienen que ver un poco con la historia de este país y que me ha apetecido contarlas".

Este disco es muy personal porque toco a los míos

Tu sensibilidad, a la hora de componer, es muy especial . La Puerta Violeta, por ejemplo, es una canción que habla sobre el maltrato… ¿Qué asuntos y temas te preocupan y te suelen inspirar a la hora de dar forma a tus canciones?

“A la mujer siempre le he cantado. La Puerta Violeta es una metáfora del feminismo y por tanto contra la violencia machista y el maltrato psicológico (que es mucho más difícil de ver que el físico).

En este disco también hablo sobre la memoria histórica porque cuento la historia de mi casa, la de nuestros desaparecidos. Hemos tenido la suerte de encontrar la fosa donde están sus restos y por tanto, la canción tiene un final feliz.

Me preocupan las injusticias sociales. Yo estudié psicología, tiré por la rama social, y luego hice musicoterapia, entonces, aunque canto desde que ando, mi vocación es compartida.

El amor y el desamor, también. Con estos dos temas me salen canciones como churros. Me interesa la política, hay muchas cosas de las que hay que hablar”.

El amor mueve el mundo y es inspirador

Ahora estamos viviendo como la mujer cada vez está alzando más la voz, sin miedo, para conquistar una necesaria igualdad respecto al hombre. Tú, como mujer y artista, ¿has encontrado alguna dificultad? ¿Te consideras feminista? ¿Qué piensas respecto a esta nueva ola?

“Esta nueva ola feminista me parece totalmente necesaria. Yo siempre he sido feminista. Además, ahora parece que el tema está en el aire y es necesario posicionarse mientras sigan asesinando a las mujeres en casa.

Siempre hay desigualdad. Aunque mi generación viene fuerte de mujeres, siempre ha habido más cantautores hombres. A nosotras siempre se nos exige algo más y siempre hay un componente sexual en medio.

Yo soy cantautora entre un mundo de hombres

Se nos exige un físico que a ellos no se les exige y si eres una tía normal y corriente la gente se extraña. Parece que les cuesta mucho más reconocer que has hecho algo bien. Es lo que yo noto, tengo que ir todo el rato como pidiendo perdón porque me va bien.

Es importante que los hombres y las mujeres se posicionen y digan que “soy feminista”. Lo contrario al machismo es el hembrismo, con eso no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo y a favor de la igualdad.

Además, respecto a la música, el estilo no está reñido con el mensaje. Hay un montón de gente que ya está haciendo reggaetón feminista. En Girasoles, por ejemplo, el estribillo es reggaetón y para nada es machista. El ritmo es primario en este estilo, lo importante es hacerlo nuestro”.

Respecto a tu música, ¿qué prevalece? ¿El éxito o la consonancia con tu público? ¿Tus sentimientos o las listas de venta?

"Yo llevo haciendo lo que siento, lo que me sale de dentro, desde el minuto uno. En ningún momento me ha dicho nadie cámbiate el pelo, cambia esta letra, nada. Todo lo contrario. Cada vez que saco un disco toco temas más polémicos. Nunca me han dicho no te metas aquí, todo lo contrario. Me han dicho tú eres así, hazlo así y te vamos a apoyar. La discográfica igual.

En Operación Triunfo, por ejemplo, pude cantar La Puerta Violeta, en lengua de signos, en prime time. O lo hacíamos así o nada, y estuvieron encantados. Algo está cambiando. Yo no me siento vendida, me están dando la oportunidad de que me vea mucha gente haciendo lo que siempre he hecho.

Con la lengua de signos traducimos de forma poética lo que yo canto. Así, todo el mundo puede entender la letra cuando nos ven. Lo que queremos es normalizar, que nadie se sienta excluido. Dar ejemplo desde la normalidad.

Todo el mundo puede venir a un concierto mío sin que se sienta diferente. En psicología social es lo que se intenta, cruzar las barreras desde la normalidad y no la pena. En mis conciertos vemos cómo una gran mayoría de la gente aplaude de una manera, y otra gente aplaude de otra. Yo creo en un mundo así”.

Tus canciones, posean el mensaje que posean, siempre transmiten positivismo, buen rollo, mucha emoción y, sobre todo, sinceridad. ¿Cómo definirías tú, la artista, tu propia música? Y a ti misma, ¿cómo te describirías?

"Yo me considero una cantautora, una cuenta historias con un componente, siempre, de buen rollo. Así elijo vivir la vida. Lo que yo transmito con mi música es lo que soy".