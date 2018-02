Las cuatro claves para mejorar tu karma de por vida

El futuro nos preocupa, y no a nosotros, sino a todo el mundo. Tanto que nos rayamos pensando sobre si el karma existirá o no, si nuestras buenas acciones nos traerán cosas buenas a la larga o todo da un poquito lo mismo.

Mira, nadie puede estar seguro de cómo va esto, pero por si acaso te vamos a dejar unos consejitos para conseguir tener buen karma. Y, piénsalo, si al final no vale de nada siempre podrás quejarte y decir: ''¡qué poco me lo merezco, con lo buen@ que he sido yo siempre!''.

He aquí los cuatro consejos que la propia Cristina Boscá ha probado en la Gran Vía de Madrid.

1- Ser sincero. Di siempre la verdad. Evita mentir, ¡qué está muy feo! Cristina lo ha hecho y los oyentes han flipado bastaaaaante.

2- Disminuir la cantidad de ropa que tienes en tu armario. Seguro que hay mil cosas que no usas así que aprovecha para donarlas a alguien que sí les pueda sacar partido.

3- Sé generoso. Comparte, practica la filantropía y no esperes nada a cambio.

4- No pelees. Evita los conflictos. Si te pasa algo o te vas a volver loco, respira hondo y relájate. La ira es malísima. Te salen arrugas.

Para que tengas una referencia, observa cómo Cristina Boscá ha llevado a cabo todos estos consejos en la Gran Vía para conseguir un poquito de buen karma para el programa. Si después de esto no nos regalan más cosas buenas, ya pasamos del temita.