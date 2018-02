El parecido MUY razonable del representante de Irlanda en Eurovisión

Ryan O'Shaughnessy representará a Irlanda en Eurovisión con la canción 'Together', elegida entre 300 canciones distintas. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Pero el joven de 25 años se ha convertido en todo un fenómeno viral en España por algo que poco tiene que ver con la música.

Son cientos de usuarios de Twitter los que se han dado cuenta de su parecido más que razonable con Jordi, más conocido como el Niño Polla, un popular actor porno español.

Hasta tal punto ha llegado el cachondeo en las redes sociales que incluso el propio Jordi se ha sumado a las bromas con un tuit en el que asegura: "Gracias por vuestro apoyo. Llevaré la bandera de Irlanda a lo más alto".

Gracias por vuestro apoyo. Llevaré la bandera de Irlanda a lo más alto 🇮🇪🇮🇪 https://t.co/lTCQihMz54 — Jordi ENP (@jordiporn) 31 de enero de 2018

Pero lo cierto es que el parecido entre Ryan O'Shaughnessy y Jordi se limita al físico. El irlandés nació en 1992 y enseguida enfocó su carrera hacia el arte. Durante casi 10 años formó parte del reparto de una serie y a los 17 comenzó su aventura en la música.

De hecho, ya fue finalista en los concursos The Voice of Ireland y Britain's Got Talent.