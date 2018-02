Naya Rivera y Ne-Yo han hecho un vídeo súper sexy que deberías ver

Naya Rivera (ex Glee) nos enseña su nueva aventura televisiva. Se trata de Step Up: High Water, la serie de diez capítulos de YouTube Red basada en la franquicia Step Up (Un paso adelante).

Aunque el suyo no es uno de los personajes principales, sí lo veremos con cierta recurrencia en la serie. Quien sí es uno de los protagonistas es Ne-Yo, conocido por temas como Another love song o One in a million. El cantante aparece junto a Naya en el video teaser -que puedes ver más arriba- marcándose unos bailes especialmente sensuales. ¿No te dan ganas de apuntarte a clases de baile solo por vivir un momento como ese?

Con Step Up: High Water, Rivera pretende relanzar su carrera tras su salida de Glee en 2015 y el escándalo que protagonizó en noviembre de 2017 cuando fue arrestada por haber agredido físicamente a su marido.

La nueva serie de Naya Rivera acaba de estrenarse apenas unos días después de conocerse la muerte de Mark Salling, el que fuera su novio y excompañero de Glee.

Más sobre la serie

Step Up: High Water se centra en la vida de unos estudiantes de la facultad de High Water, la escuela de artes escénicas más puntera de Atlanta. La serie cuenta con Channing Tatum y su mujer Jenna Dewan-Tatum como productores ejecutivos y no nos extraña, al ser la pareja Tatum la protagonista de las tres entregas de Step Up.