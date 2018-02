¡Camila Cabello, otra vez reina de LOS40!

Pues va a resultar que Camila es mucha Camila. La cantante nacida en Cuba, que ya había sido número 1 de LOS40 con Havana dos semanas (en noviembre del año pasado), ha vuelto a las andadas y recupera con fuerza el primer puesto, sumando así una tercera semana en lo más alto.

Puede que no todo el mundo confiara en las posibildades de la ex Fifth Harmony cuando dejó el grupo para seguir en solitario; desde luego, los Camilizers sí que tenían claro que su ídolo podía conseguir todo lo que se propusiera. Y así ha sido. Su primer álbum, Camila, y el single Havana, fueron a la vez número 1 en la lista de ventas de Estados Unidos, algo que no sucede todos los días.

El vídeo de la canción roza ya los 500 millones de visualizaciones en YouTube. No se puede empezar con mejor pie una carrera en solitario. Un arranque que augura una carrera llena de éxitos. ¡Enhorabuena!

En el vídeo que encabeza estas líneas, Tony Aguilar te cuenta este gran triunfo de Camila Cabello.