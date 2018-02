Charlie Puth reniega de su álbum debut y habla de su corta relación con Selena Gomez

Esperábamos nuevo disco de Charlie Puth con el comienzo de año pero lo ha retrasado a mayo porque quiere perfeccionarlo. No quiere que le pase lo mismo que con su álbum debut del que no se siente muy orgulloso: “Ese álbum no soy yo en absoluto”, confiesa en una entrevista con Billboard.

El lanzamiento de aquel disco se aceleró para aprovechar el inesperado éxito de See you again, el tema que cantó con Wiz Khalifa para la banda sonora de Fast&Furious.

“Me pasó todo lo que no quería que me pasara. Todas las típicas cosas que oyes que le pasan a un chico joven al que contratan en la industria musical me pasaron a mí. Me dijeron que hiciera esto, esto y esto. No quería hacer nada de eso y simplemente fui donde me llevaban los golpes”, confiesa.

Él cree que empezó a ser él mismo con el tema Attention. “Hablo m**da. Es una canción antipática”, asegura sobre la canción, “no me sentí como un artista hasta que salió. Siento que la gente apenas comienza a entenderla. No me molesta que estén descubriendo ahora el mensaje que no me dejaban decir antes”, explica.

“Attention soy yo diciendo, ‘que se j**n todos, haré esta canción como quiera hacerla”, concluye.

También habla de We don’t talk anymore y aunque no lo menciona directamente, sí insinúa que está inspirada en su relación con Selena Gomez.

“No soy un soplón pero la única manera de que una canción como esa pueda sentirse real es si se corresponde con algo que sucede detrás de escena. Eso era lo que estaba pasando”, aclara, “algo muy corto, muy pequeño, pero que me impactó mucho y realmente me molestó”.

Reconoce que sabía dónde se estaba metiendo y que en esa relación había un hándicap. “Estoy tratando de decirlo de la mejor manera posible, yo no era la única persona en su cabeza”.

Lo que no queda claro es si esa otra persona era The Weeknd con el que empezó a salir Selena tras su corta relación con Puth o se refería a Justin Bieber, su eterno chico.

De todas formas, todo aquello que pasó no le ha provocado rechazo a la canción. “Reúnes muchas emociones en la paleta de la vida, las echas en la coctelera y las mezclas. Ella inspiró una emoción muy buena para esa canción y fue un placer trabajar con ella”, reconoce, “por eso siempre me hace feliz cantarla, a pesar de que surgió de un momento oscuro de mi vida”.