Cosas que nos han flipado del nuevo disco de Justin Timberlake

Cantante, compositor, productor, bailarín, actor, empresario... Justin Timberlake es uno de los artistas más versátiles que nos ha dado el pop internacional y acaba de publicar su nuevo disco, Man of the Woods.

El álbum llega cinco años después de la publicación de su último trabajo, The 20/20 Experience, y las tendencias musicales han evolucionado mucho. El género urbano o los ritmos latinos han irrumpido con fuerza y sucumbir a ellos es casi señal de éxito.

Sin embargo, Justin Timberlake parece haber estado en una burbuja porque en Man of the Woods no encontramos ni lo uno ni lo otro, es decir, Justin ha hecho exactamente lo que le ha dado la gana.

Precedido por Filthy como primer single, este largo (nunca mejor dicho) de 16 canciones muestra el lado más rural y R&B del artista y no solo hablamos de la estética del álbum o los vídeos (en los que no se quita el look de leñador, por cierto). Esta dicotomía también se deja sentir en sus canciones. Escucha por ejemplo cómo conjuga el sonido de los violines de Midnight Summer Jam con otros ritmos mucho más eléctrico.

Experimentos. Un disco más, Justin Timberlake vuelve a experimentar con todas las sonoridades a su alcance. Sin complejos. Man of the Woods es un disco que suena country y moderno al mismo tiempo, un álbum que indaga en las raíces del rock americano tradicional sin renunciar al R&B marca de la casa.

Ensalada de estilos. Man of the Woods es una ensalada mixta con un montón de toppings. La canción que da título al disco nace con más vocación country, mientras que en Wave incluye ritmos electrificantes o en Supplies encontramos más la pátina de gente como Drake.

La magia de Pharrell Williams está detrás de algunas de las canciones del disco y, por supuesto, la producción es una chulada. Higher Higher o Supplies son algunos de los temas más elegantes y luego está Livin' off the land, una canción inclasificable, épica, a ratos western y un grower tremendo. No sabemos si será single, es probable que no, pero es una de las mejores canciones del disco.

Colaboraciones. Imposible pasar por alto las colaboraciones que se ha marcado. Es fácil cerrar los ojos y dejarse llevar por sabor a góspel y a blues de Morning light junto a Alicia Keys. Timberlake se alía con el cantante de bluegrass Chris Stapleton para Say something, un tema tejano y pop que ¿soy yo o recuerda un poco a algunos estribillos de Maroon 5?

En cuanto a las letras, hay de todo un poco. El amor pulula en muchos de sus temas, mientras que en otros, Timberlake bucea en sí mismo y comparte muchas de sus inquietudes. "Puede que esté buscando algo que no puedo tener" o "algunas veces la mejor manera de decir algo es no decir nada en absoluto", canta en Say Something. En Man of the Woods recuerda sus orígenes sureños: "soy un hombre de campo, es mi orgullo".

En breve comprobaremos si Man of the Woods es un gran disco o quizás un disco más de Justin Timberlake.