Dos ex Amelie se estrenan como Aran

El proyecto musical de Carles Ribes y Albert Segú, Aran, ofreció su primer directo en LOS40 Backstage. El Showcase que mezcla el formato entrevista y concierto en el estudio Toresky de Radio Barcelona.

Después de cerrar una etapa como Amelie, dos de los componentes de la banda han iniciado una nueva etapa profesional con madurez y un grado más de experiencia. De hecho, arrancaban el evento afirmando que "la música nace dentro de nosotros".

"Después de Amelie, pasado el tiempo, nos reencontramos y surgió de nuevo la necesidad de contar cosas"

Después de más de un lustro y cientos de conciertos por toda la geografía española, estos dos ex componentes del grupo Amelie recordaban con mucha melancolía el camino recorrido con el grupo, pero con la mirada puesta en el futuro. "Después de Amelie, pasado el tiempo, nos reencontramos y surgió de nuevo la necesidad de contar cosas". Así lo afirmaban ambos en LOS40 Backstage. Eso sí dejaron claro que "no volveríamos a Amelie. Aunque guardamos buenos recuerdos. Es como cuando lo dejas con la novia y la vuelves a encontrar al cabo de un año".

Ambos, quisieron definir su anterior etapa musical como un sueño. Reconocían que "empezaron muy pequeños, no cursábamos ni bachillerato". Ambos lo recuerdan con mucha ilusión. En aquel entonces, juntos, tenían la sinceridad para hacer las cosas. "Poco a poco fuimos alcanzando metas". También definieron Amelie como "una gran aventura" por el hecho de mudarse a Madrid o de grabar un disco en los Estados Unidos.

Carles y Albert, ahora como Aran, definen que la música de su nuevo proyecto huele a madera. Será por las casas rústicas del paradisíaco valle pirenaica. Cuando Adrià Ortega, presentador del evento, les preguntó por el origen del nombre del grupo, ellos explicaron que "las canciones son como nuestro refugio. Un poco llevándolo al rollo de los valles... que son refugio de los pueblos que cuidan. De ahí salió la idea del Valle de Aran. Nos gusta mucho aquella tierra".

LOS40 Backstage fue todo un éxito, ya que en pocas horas se agotaron todas las invitaciones para ver a Aran. El dúo estaba tan agradecido que no olvidaron dar las gracias a los asistentes. Entre el repertorio que habían preparado, Aran se arrancó con Hivern, el éxito que ya suena en la radio. Disfrutamos en exclusiva de las nuevas canciones como Buscant Paraules, Col·lisionar y Cridarem. Hicieron un guiño a sus seguidores fieles cantando Per Tu de Amelie, y una versión muy especial de Hold Back The River, del británico James Bay. Cuando confesaron que ellos no han inventado nada (en la música), y que tienen muchas influencias musicales.

Albert y Carles coincidieron en que sentían vértigo de volver a la música después de Amelie. "Da respeto" sentenciaba Carles Ribes. Pero a pesar de algunos momentos de sinceridad pura, Aran tuvieron muchas oportunidades para bromear con el público. Como cuando un seguidor muy joven entre el público les hacía la pregunta de si desde pequeños habían querido ser cantante, a la que ellos respondían que “primero jugadores del Barça y después cantantes, en este orden”.