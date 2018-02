Justin Timberlake - Man of the woods [2018]

El mismo día que lanza su primer álbum en cinco años, Justin Timberlake lanza también el videoclip que da título al disco: Man of the Woods. Un reencuentro con sus orígenes, no musicales sino vitales. El lugar de dónde procede, su familia y sus valores más arraigados son los que han dado forma a este disco que, de momento, no ha hecho mucho ruido.

Ha debido pasar un buen tiempo grabando porque no es el primer vídeo que comparte de este nuevo trabajo. Le hemos visto hacer bailar a un robot, pasearse por un mundo apocalíptico y recorrer un emblemático edificio de Los Ángeles con ChrisStapleton.

Ahora se va de acampada y se rodea del ambiente country de su tierra. Y demuestra que se puede bailar en cualquier sitio, incluido un bosque lleno de obstáculos. Aunque su baile más pasional es el que protagoniza con su mujer, la actriz Jessica Biel, que le acompaña y apoya en esta nueva aventura.

La misma que hace unos días decía que era un gran padre hot el día de su cumpleaños y al que auguraba un gran año con este nuevo disco y su inminente actuación en la Super Bowl. Ahora queda ver si el público responde a tanta honestidad porque, de momento, no ha llegado al número 1.