Will Smith lo peta con una canción en español

Que si Will Smith vuelve a la música, que si está en el estudio con Drake, que si hace una colaboración con Bomba Estéreo, que si hace una gira y estrena canción con su amigo DJ Jazzy Jeff... el caso es que aunque el actor ha estado más tiempo dedicado al cine en los últimos años, no ha dejado la música de lado. Siempre se ha mantenido ligado de alguna manera.

Y si algún día decidiese volver a grabar un disco seguro que no le iban a faltar fans. No hay más que ver el interés que ha suscitado un pequeño vídeo que ha colgado en su Instagram en el que aparece cantando sobre la voz de Cesária Évora el clásico Bésame mucho.

"Sábado noche. Aburrido en el estudio. Acompañado por Cesaria hasta que Jada vuelva a casa", escribía junto a su improvisado playback.

En apenas una semana ha alcanzado casi los 4 millones de reproducciones y eso es porque hay muchos con ganas de volverle a ver a Will cantando. "Cantarías muy bien las de Pedro Infante", escribían en uno de los comentarios.

No sabemos si se inclinará por seguir cantando en el idioma de moda en la música, pero aunque fuera cantando en inglés estaría bien que se lo plantease en serio. Lo mismo podría unirse a sus hijos, Jaden y Willow que también hacen sus pinitos, cada unon en su estilo.

Lo que está claro es que desde que Will Smith decidió abrir su cuenta de Instagram a mediados de diciembre no ha dejado de demostrar que tiene un gran sentido del humor y que no tiene problemas en ir compartiendo pequeños momentos cotidianos que nos permitne ir conociéndole mejor. Ya tiene 6,8 millones y subiendo. Y tras este vídeo viral, seguro que más rápido de lo que podría imaginarse.