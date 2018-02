La Reina Letizia y Paula Echevarría comparten el mismo gusto por los bolsos

Toda prenda o accesorio que luce la Reina Letizia se mira con lupa y se analiza hasta la extenuación para concluir si ha acertado o no con su look. La crítica fue unánime el pasado mes de octubre cuando decidió apostar por una de las firmas de bolsos 'made in Spain' que más demanda está teniendo últimamente, Tita Madrid.

Doña Letizia acudió a los Premios Mariano de Cavia con uno de los modelos de la colección otoño-invierno 2017 de esta marca creada en 2013 por los hermanos Redondo y que ha ido creciendo hasta el punto de convertirse en una de las firmas más solicitadas.

La Reina optó por el Double Sliga Pink, una creación que combina cuatro colores de terciopelo en la parte delantera con el rosa pastel de la piel vacuno del resto del bolso que se completa con una cadena de eslabones trenzados.

Si quieres hacerte con uno de ellos vas a tener que ir a alguna página de segunda mano (si es que encuentras alguno ahí) porque está completamente agotado. Quizás por eso, el Tita Madrid que ha sacado Paula Echevarría en uno de sus últimos outfits no era de esa colección sino de la de Primavera-Verano 2016.

La ex de Bustamante tiene también un Double Spiga pero en su caso completamente de piel combinando el azul, verde y rosa. En su caso, acompaña a un outfit mucho más informal que el de Doña Letizia lo que demuestra que el bolso puede encajar en muchos ambientes.

Cada vez hay más adictas a esta firma que vende sus bolsos a partir de 180 euros y que trabaja con una calidades incuestionables convirtiéndola en una colección de bolsos de lujo en auge. Influencers como Mypeeptoes o Collage Vintage ya se han echo eco de ellos.