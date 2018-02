Los 25 pensamientos que hemos tenido viendo la gala de los Premios Goya

- Esto, ¿empieza o no empieza? ¿Por qué ese sketch sin sentido entre Informe Semanal y los programas informativos de los resultados de las loterías?

- Sí, una sala de agradecimientos era completamente necesaria para no tragarse esos discursos de gente a la que nadie conoce dando sus premios a sus abuelas.

- Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla han empezado lanzando dardos contra la falta de mujeres en la presentación de la gala. La desigualdad ha volado sobre toda la gala.

- Tras dos premios para Handia echamos de menos no entender más euskera.

- Esperábamos un poco más de humor que una referencia a la rima de los Goya por parte de 'Los Chanantes'.

- Paco Plaza dormido y la cara de Emily Mortimer nos representan.

- Es significativo que Cristina Castaño y su speech sea lo más entretenido en los primeros 45 minutos de gala. ¡Más mujeres en los Goya, por favor!

- Echamos de menos a Dani Rovira, ¿quién nos lo iba a decir?

- Rodrigo Sorogoyen ha lanzado un 'coño' en la televisión pública en horario de máxima audiencia al recoger el premio al mejor corto por Madre y nos parece bien.

- Carla Simón aprovecha la recogida de su premio por la dirección novel de Verano 1993 para dejar claro que se puede convivir perfectamente con el VIH a día de hoy y que ya no es una sentencia de muerte como lo fue para sus padres, protagonistas no presentes de su película.

- Marisa Paredes recoge el premio a toda su carrera como la reina que es. Es que no hay que olvidar que interpretó a la reina Sofía en aquella tv movie de Telecinco.

- El equipo de Handia se reparte todos los premios técnicos mayores y se da un beso que quedará para el recuerdo.

- El discurso de Nora Navas y Mariano Barroso en nombre de la presidenta de la Academia de Cine, Ivonne Blake (convaleciente de un acciedente cerebrovascular) nos recuerda que los que trabajan detrás de la cámara en el cine sufren el empleo precario y un IVA abusivo. También se han acordado de la desigualdad entre hombres y mujeres.

- ¡Paquita Salas ha venido a salvar una gala cuanto menos irregular y soporífera! La puya a Macarena García y su no nominación o la reivindicación de los cuerpos diferentes con Itziar Castro han estado muy por encima del resto del programa.

- Isabel Coixet recuerda a su madre al recoger el Goya a Mejor Guión Adaptado y nosotros no podemos más que quedar con las ganas de escuchar a su madre y el pollo que hubiera montado de no haber ganado.

- También ha animado a las niñas a leer con un discurso muy emotivo.

- Marlango se marca un rap deconstruido a la hora de anunciar los nominados en las categorías musicales y canta las canciones haciendo que echemos de menos más discos con la voz de Leonor Watling.

- Leiva se lleva el Goya a la Mejor Canción por La Llamada y nos hemos tenido que resistir para no cantarla a voz en grito.

- La verdad es que no nos importaría que David Verdaguer nos besara en un rincón del Hotel Auditorium como ha reconocido que una señora le ha pedido antes de salir de Barcelona para llegar. Si los tiene que besar a todos para cumplir su palabra nosotros también queremos.

- Vale, la gala no ha sido tan horrible como Twitter nos contaba. El sketch de las musas de Miren Ibarguren y Marián Hernández con JA Bayona, Isabel Coixet o Jose Luis Cuerda nos ha hecho llorar de la risa.

- ¡Una Mujer Fantástica se lleva el Goya a Mejor Película Iberoamericana y tenemos que aplaudir por la inclusión de la transexualidad en el palmarés!

- Rossy de Palma no queriendo besar a Jose Corbacho después de haberlo con Jon Kortajarena en el escenario de los Goya también somos todos.

- No podía faltar el momento con Julita Salmerón quien se ha acordado de todas las madres como lo es ella, de muchos hijos.

- La mejor directora, Isabel Coixet, vuelve a protagonizar un momento lleno de lágrimas al recoger su premio. Recuerda a su madre, a su hija y a la diferencia salarial entre hombres y mujeres. La Librería se lleva el Goya a la Mejor Película.

- Handia triunfa como la película de la noche con diez estatuillas y el triunfo de una película en euskera nos hace volver a confiar en la Academia de Cine a pesar de las interminables más de tres horas de la gala.

CONSULTA AQUÍ LA LISTA COMPLETA DE PREMIADOS