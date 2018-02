Nueve razones por las que no conoces aún a Cardi B

Aunque Cardi B ya no es una desconocida para el público español, aunque aún queda mucho por conocer de esta rapera americana.

LOS40 os presentamos hace unos meses a esta joven que con apenas unos meses en el mundo de la música logró destronar a Taylor Swift del número uno con Look What You Made Me Do.

La rapera ha seguido trabajando durante todo el año y ha logrado cantar con los más grandes de la música, llegando incluso a hacerse un hueco importante en las listas de éxitos con Bodak Yellow.

Pero seguramente aún sigáis sin conocer muchos datos de la vida de Cardi B. ¿Con quién la comparan? ¿Qué reconocimientos ha tenido durante su corta carrera? ¿Qué es lo que más le gusta?

Si queréis saber esto y mucho más, no os perdáis esta galería que os hemos preparado.