¡Sorpresón! Kylie Jenner ya es madre y hay imágenes

Morimos de amor con To our daughter, el vídeo en el que podemos ver todo lo que nos hemos perdido del embarazo de Kylie Jenner que ha estado desaparecida los últimos meses.

Sabíamos que la pequeña del clan estaba embarazada aunque no habíamos tenido confirmación oficial. A diferencia de su hermana Khloe que anunció su embarazo, Kylie lo mantuvo en secreto en todo momento.

En los últimos meses ha permanecido recluida y se ha dejado ver en público ni ha compartido imágenes de cómo su barriguita iba creciendo (aunque haya habido filtraciones).

Ahora, podemos decir que Kylie ya es madre. Su pequeña está en casa desde el pasado 1 de febrero aunque ella ha esperado unos días para dar explicaciones.

“Lamento haberos tenido desinformados sobre todos estos rumores. Entiendo que estáis acostumbrados a acompañarme en todos mis viajes. Mi embarazo ha sido algo que no he querido exponer al resto del mundo”, escribía en sus redes sociales.

Y eso sí que ha sido raro en una familia que vende todas las parcelas de su vida. “Sabía que necesitaba prepararme para este nuevo papel en mi vida, de la manera más positiva, sana y sin estrés posible. No tenía planificada una gran exclusiva, sabía que mi bebé iba a sentir todo el estrés y emoción, así que decidí hacerlo de esta manera por mi hija y nuestra felicidad”, añadía.

Aunque estos meses se han difundido rumores sobre lo mal que estaba llevando Kylie su embarazo por los cambios que apreciaba en su cuerpo, ella intenta transmitir una idea totalmente contraria.

“El embarazo ha sido la experiencia más bonita, empoderadora y que más me ha cambiado la vida y realmente voy a echarlo de menos. Agradezco la ayuda de mis amigos y especialmente a mi familia por hacer todo lo privado posible este momento tan especial”.

Parece que todo ha ido bien y que el clan ha crecido. “Mi preciosa y sana bebé llegó el uno de febrero y no podía esperar para compartir esta bendición. Nunca había sentido tanto amor y felicidad como ahora. Gracias por entenderlo”, concluía en su comunicado.

Y si a alguno estas explicaciones le sabían a poco, la joven del clan Kardashian tenía un as guardado en la manga. Un vídeo que logró eclipsar incluso a la Super Bowl momentos antes de su inicio.

En apenas unas horas había superado los 20 millones de visitas y seguirá creciendo porque tiene todos los ingredientes para convertirse en el viral del año.

Momentos familiares, encuentros íntimos de Kylie con Travis Scott (el padre de la criatura), el parto y la bebé que en breve seguro que se convertirá en una nueva incorporación del reality familiar.

Travis Scott y Kylie Jenner ya son padres / GettyImages

No puedo evitarlo, me quito el sombrero ante la inteligencia para el marketing de una familia que no deja de sorprendernos con su habilidad para rentabilizar su vida.