Amaia habla por primera vez de Alfred: "Es de lo mejor que me ha pasado en la Academia"

En la gala final de 'OT 2017', tanto Miriam, como Aitana, Alfred, Ana Guerra y Amaia hicieron balance de su experiencia en el programa.

Para todos había sido positivo aunque ahora, conscientes de su salida, tenían sentimientos encontrados: de tristeza y alegría, a la vez.

Uno de los vídeos que más llamó la atención fue el de Amaia porque hablaba por primera vez, y ese dulce pudor que suele tener, de su relación con Alfred.

"No tengo una imagen de estar enamorada es mucho más"

La ganadora explicó lo que había significado conocer a su chico en el concurso: "Ha sido una pasada, me alegro un montón de haber conocido a Alfred, la verdad, porque es de lo mejor que me ha pasado aquí en la Academia".

Preguntada por si estaba enamorada, ella respondía algo más allá: "No tengo una imagen de estar enamorada, veo muchas otras cosas, más emociones, sentimientos, sin esa barrera".

Pero no solo Alfred ha sido importante en este viaje: "A Aitana la quiero muchísimo también y también es una de las personas que sin ella no hubiera sido lo mismo".

Del momento más agobiante a su "personalidad más definida"

Sobre el regreso a la realidad, Amaia explicaba su contradicción: "Por un lado tenemos muchas ganas de salir y ver a la familia y a los amigos, pero por otro nos da una pena increible porque no lo vamos a volver a vivir nunca".

"El momento de mayor agobio que he vivido fue la semana del So What que me puse enferma con diarrea y encima la canción me resultaba súper difícil", confesaba la navarra.

Como conclusión, aseguró que el programa le había ayudado a descubrírse a ella "misma, tanto en lo musical como en lo personal. Ahora me siento con una personalidad mucho más definida y con eso me voy contentísima".