Kate Bishop es Ojo de Halcón

No sabría deciros exactamente qué ha pasado porque no he seguido la seríe de Ojo de Halcón hasta el final; pero la que era compañera de Clint Barton en su serie, ahora ha ocupado su puesto de forma protagonista.

Kate Bishop es ahora Ojo de Halcón y Los Angeles es su viudad.

Esta nueva lectura de la super-heroína busca ese nuevo enfoque “a pie de calle” que ya estrenó esta misma serie en el periodo liderado por Matt Fraction y David Aja.

En el primer volumen, abrirá las puertas de su agencia de detectives y aceptará un caso de ‘bullying’ en el que una chica recibe mensajes y amenazas anónimas. Evidentemente, encontrar al culpable será sólo el principio, pero aun así no debéis esperar tramas interplanetarias ni amenazas de destrucción mundiales; está nueva línea de Marvel busca lecturas divertidas y casos anecdóticos con algo de acción (lo cual no quita que tengamos algún monstruo de vez en cuando…).

El dibujo de Leonardo Romero (con el que empieza este tomo), acompaña, así como la continuación de Michael Walsh, ambos tienen es corte clásico, tirando a simplista del que también hacía gala la etapa ilustrada por David Ajá.

Viñetas cuidadas pero más bien estáticas; tomas frontales, laterales y algún picado o diagonal para dar algo de interés pero siempre manteniendo cerca el centro de gravedad y mucha claridad en lo que acontece en la escena.

De igual modo, los colores casi planos de Jordi Bellaire, ayudan a que esta lectura detectivesca sin demasiada pretensión sea fácil de leer y agradable para la vista.

Ojo de Halcón empieza una nueva etapa, interesante y divertida, que recomendaremos si quedaste satisfecho con las anteriores. En caso de que llegues ahora a la colección, nos vemos obligados a recomendar antes la lectura del Hawkeye de Matt Fraction y David Ajá (galardonada con un Eisner); una vez tengas esa controlada, puedes seguir con Kate Bishop sin problemas.