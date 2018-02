Las zapas de Justin Timberlake en la Super Bowl se agotaron en 5 minutos

Un evento como la Super Bowl, seguido por tantos millones de personas, es analizado con lupa por la gran repercusión que tiene. Más allá del deporte es un escaparate comercial como pocos y eso las marcas lo saben y aprovechan cada oportunidad para vender sus productos.

Y sin duda, Justin Timberlake era una de los mejores señuelos aunque parece que, en términos generales, su actuación no ha convencido. Y no sólo en lo musical. En cuanto al estilismo también ha recibido muchas críticas. Su traje que combinaba el príncipe de Gales con el estampado de militar firmado por Stella McCartney ha sido muy cuestionado.

Estilismo de Stella McCartney. / GettyImages

Eso por no hablar de la camisa con esa estampa campestre con ciervos firmada por el artista británico Martin Ridley.

Un look que iba en consonancia con el nuevo disco del cantante, Man of the Woods, que aunque no sonó en su actuación, sí estuvo presente a través de detalles como este. Una apuesta orgánica por las raíces que se tradujo en una combinación estilística bastante cuestionable.

Estampa del artista Martin Ridley para la camisa. / GettyImages

Claro que mención aparte merecen sus zapatillas. Eran un modelo exclusivo de edición limitada personalizado para la ocasión. Unas Air Jordan 3 de Nike nuevas creadas bajo la supervisión del veterano Tinker Hatfield.

Unos instantes antes de salir al escenario Timberlake se encargó de promocionarlas. Y mientras cantaba su segunda canción, ya se habían agotado.

Bastaron 5 minutos para que la app de Nike, SNKRS Stash anunciara que ya no se podían comprar. Eso sí, ya han avisado que volverán a estar disponibles a partir del 17 de febrero coincidiendo con el 30 aniversario del debut de Michael Jordan.

Aunque ahora las puedes encontrar a precios desorbitados, cuando vuelvan a ponerse a la venta, podrás hacerte con ellas por unos 160 euros.