Allie Sherlock, la voz que resuena en Dublín

Paseando por las céntricas calles de Dublín mientras disfrutaba de un merecido descanso vacacional pude escuchar a Allie Sherlock, la voz que resuena en las calles de Dublín.

Aquellos que nunca hayáis visitado la capital de la República de Irlanda debéis saber que la música lo invade todo en Dublín.

Las principales calles de la ciudad (Henry St, Grafton St...), los pubs y restaurantes (ya sean en Temple Bar o fuera de esa zona), los grandes parques y plazas (St. Stephen's Green, Merrion Square o St. Patrick's Park)... todo suena a música.

Pese al frío, el aire o la lluvia que visitan frecuentemente la ciudad, artistas de todo tipo y condición desafían al clima para convertirse en los nuevos U2, The Corrs, The Cranberries...

Precisamente en Grafton Street fue donde pude escuchar la sorprendente voz de Allie Sherlock versionando Skinny Love de Birdy. Cuando me paré a escucharla no la conocía pero charlando con uno de los espectadores, dublinés seguramente, me habló de ella.

"Hola. Mi nombre es Allie Sherlock. Tengo 12 años y soy de Cork (Irlanda). Acabo de llegar a Youtube pero llevo tocando la guitarra tres años". Así se presenta esta joven en su canal aunque para muchos de los que recorren Grafton St. sobran las presentaciones. Es una habitual y los vídeos de sus versiones arrasan.

Tanto es así que los programas de entretenimiento de todo el mundo se la están rifando. The Ellen Show, This Morning, The Ray D'Arcy Show... la han catapultado (aún más) a la fama y compositores y productores como Ryan Tedder o Charlie Puth ya han estado trabajando con ella y disfrutando de su voz.

Si todo va como debe ir, parece que las actuaciones de Allie Sherlock en la calle se han terminado y muy pronto podríamos verla llenando grandes estadios.

Porque Allie ha firmado un contrato de cinco años y tres discos con Tedder. Sus casi 300.000 suscriptores en Youtube son fieles testigos de que su talento merece llegar a lo más alto.

Y mientras los sueños de esta joven se van cumpliendo poco a poco y su voz se aleja de las calles de Dublín para resonar en las calles de todo el mundo, otro músico callejero está sacando la guitarra de su funda para que Grafton o Henry Street sigan sonando a música.