Lana del Rey se derrumba en el escenario después de un intento fallido de secuestro

Lana del Rey ha pasado por uno de los peores momentos de su vida. Un hombre ha pretendido secuestrarla durante uno de sus últimos conciertos en Orlando, Florida.

El secuestrador llevaba un cuchillo y su objetivo era ir a por la cantante. Sin embargo, la policía lo ha detenido tras detectar sus planes.

A pesar de ello, el susto parece que ha calado hondo en Lana del Rey. Tanto es así que en su siguiente concierto, en Atlanta, la cantante no ha podido evitar derrumbarse sobre el escenario.

Más que emocionada, Lana del Rey se ha dirigido a sus fans para hablar de lo ocurrido.

“Después de lo que ha pasado en Orlando, lo único que quería es estar con vosotros. Me sentía bien hasta ahora, pero me he puesto un poco nerviosa al salir al escenario. Solo quiero decir que estoy muy contenta de estar con vosotros. Y si estoy un poco de bajón, tened paciencia conmigo”.

Estas han sido las palabras con las que Lana ha expresado sus sentimientos. Normalmente no estamos acostumbrados a ver a la artista mostrar sus emociones