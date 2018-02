Will Smith felicita a su hijo Jaden Smith... a su manera

En noviembre Jaden Smith presentó su más reciente trabajo discográfico, Syre, con 17 canciones fundamentalmente urbanas y que han encontrado su público en todo el mundo.

Con Icon ha conseguido responder a las expectativas que le convertían en uno de los más esperados del panorama musical estadounidense. Las más de 100 millones de reproducciones en la principal plataforma de streaming es prueba de ello.

Después de conseguir ese logro, su padre (Will Smith, para el que no lo conozcáis) no ha dudado en utilizar su perfil oficial en Instagram para felicitarle... aunque a su manera.

El trolleo es espectacular y, lo más importante, queda en familia. ¿El resultado de la felicitación? Casi un millón de interacciones entre 'me gusta' y comentarios.

Las cadenas, los calcetines blancos y las zapatillas de andar por casa, la dentadura, la coreografía... Todo tiene un nivel épico en esta parodia de Will Smith.