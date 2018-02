Este rap de Natalie Portman es de lo mejor que verás hoy

Hace 12 años Natalie Portman lo petó en Saturday Night Live haciendo un rap en el que sacaba la peor versión de sí misma. Hablaba de beber, fumar y f***ar. En su día fue muy comentado.

Ha pasado el tiempo y la actriz ha madurado pero sigue manteniendo el mismo sentido del humor que la lleva a protagonizar números dignos de tener en cuenta. Y sí, ya es madre pero eso no le ha restado ni un poquito de flow y actitud rebelde.

Ha recuperado aquel rap de hace más de una década para hacer una nueva versión en la que hace guiños a algunas de sus películas más icónicos de estos años como la de Star Wars o Cisne negro.

Pero, además, teniendo en cuenta que se ha convertido en una de las más destacadas activistas contra el abuso sexual, en su nuevo vídeo no podía faltar una referencia al movimiento Time’s Up que ella apoya y que tanta presencia tiene en Hollywood en las alfombras rojas desde que estalló el caso Harvey Weinstein.

Cuando termina la música de su rap y el presentador, Beck Bennet, le pregunta sobre el impacto que espera que tengan los pines de Time’s Up, ella se levanta y le clava uno en la frente como respuesta: “¿Qué te ha parecido este impacto? No más preguntas”.

Precisamente una reciente conferencia de este movimiento, Portman aseguró que “somos silenciadas en las sombras y bajo los focos. A las trabajadoras agrícolas se les dice que no importan a nadie, que están en la sombra, que su voz no importa. Y a las mujeres en el centro de los focos se les dice ‘sois la élite, no importáis a nadie, dejad de quejaros, permaneced en silencio”.