Raquel Sánchez Silva: “Me voy a mi casa a llorar”. 

Tras el exitazo de Operación Triunfo llega a Televisión Española ''Maestro de la costura'', presentado por la gran Raquel Sánchez Silva. El próximo lunes 12 de febrero este programón, que además ya ha sido un exitazo internacional. Ha triunfado en Reino Unido, Francia, Alemania, Noruega, Dinamarca... Ojito con él porque seguro que lo peta en España.

Raquel nos ha contado muchas cosas sobre el nuevo programa de TVE, pero su visita no se ha quedado ahí... Ojito porque la popular presentadora ha jugado con nosotros a: ¿Quién se come el marrón?

El juego consiste en enfrentarse a 5 preguntas muyyy comprometidas sobre su vida. Eso sí, Raquel ha contado con dos comodines. Podía escoger dos preguntas a las que no contestar. Pero, claro está, alguien tenía que hacerlo por ella... Y ha sido su amiga y compañera María Escoté la que tenía que comerse el marrón.

Raquel Sánchez Silva nos ha confesado que... ¡No tiene ningún amor platónico! Eso sí... ha asegurado estar muy triste por ello y ha dicho, literalmente: ''me voy a ir a mi casa a llorar por no tener uno''. No le pasa esto a Maria Escoté, que no sha contado que su amor platónico de toda la vida es Joaquin Phoenix.

La presentadora de éxito también nos ha dejado de piedra por otra declaración. Ella dice que le hubiera gustado presentar todos los programas que han tenido éxito. ¡Con todo el trabajo que tiene ya!

Muy atento a toda la entrevista porque vas a enterarte de mil cosas sobre el nuevo programa que va a triunfar en la tele. ''Maestro de la costura''.