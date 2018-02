¿Era necesario que Ed Sheeran publicara esta foto?

Ed Sheeran nos ha sorprendido publicando una foto en la que él no es el que más llama la atención sino su amigo James Blunt. Le vemos con uno de los uniformes de la cadena de restaurantes norteamericana, Hooters.

Y aunque de sobra es conocido el gran sentido del humor que se gasta el ex capitán del ejército nos hemos preguntado si realmente era necesario verle de esta guisa porque aunque él, como ex militar debe estar acostumbrado a los uniformes, no esperábamos verle con este.

Esta cadena tiene más de 425 locales en todo el mundo y es conocida porque sólo contrata a mujeres como camareras que tienen que cumplir un canon de belleza que pasa por tener unos pechos exuberantes que se acentúan con el uniforme que tienen que llevar y que es el que se ha puesto James Blunt.

Una cadena que ha recibido muchas críticas por la cosificación que se hace de la mujer y que tiene prevista también abrir alguna de sus franquicias en nuestro país aunque la primera en Viladecans fue paralizada.

Tras ver la foto nos podemos hacer una pregunta, ¿hay mensaje detrás de esta foto o es simplemente una broma entre amigos?

Puede que no sea más que una apuesta perdida pero también puede que la pareja esté mandando un mensaje feminista con este cambio de roles a través del uniforme.

Lo que sí tenemos claro es la gran confianza que hay entre estos dos que ya se consideran prácticamente como hermanos. Su amistad se ha ido afianzado con el paso del tiempo y no sólo han compuesto canciones juntos sino que han compartido vacaciones e, incluso, Sheeran se ha convertido en el padrino del hijo de Blunt.

El cantanten de You're beautiful cerró el año con álbum nuevo, compartiendo gira con su amigo en su papel de telonero y con canción contra Donald Trump. Y tiene prevista gira mundial para este 2018 (esperemos que con otro uniforme).