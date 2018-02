Todas las bolsas dejan de ser gratis... y en las redes hay debate

Se acabó eso de acumular en casa bolsas y bolsas de plástico. A partir del 1 de enero, todos los comercios, no sólo los supermercados e incluidas las farmacias, deberán cobrarlas por ley.

Así lo establece la legislación que entró en vigor el 1 de enero y que tendrá efectos prácticos el 1 de marzo, dado que el Gobierno dio este plazo de dos meses de adaptación.

Desde ese momento, todas las bolsas de plástico (salvo las muy ligeras para alimentos a granel) deberán ser cobradas a un precio de entre 3 y 30 céntimos.

Se trata de una directiva de la Unión Europa para reducir el consumo de plástico y que llega a España con más de un año de retraso respecto a otros países. Las alternativas pasan ahora por que el comercio adopte las bolsas de papel... o, simplemente, por llevarlas desde casa.

Por las bolsas con un espesor de entre 15 y 29 micras, las más habituales, habrá que pagar diez céntimos. Las más caras, que costarán 30 céntimos, tendrán un espesor mayor a 50 micras.

La medida va encaminada a "prevenir y reducir los impactos adversos que los residuos generados por dichas bolsas producen en el medio ambiente y en actividades económicas como la pesca o el turismo" y está siendo muy aplaudida por colectivos ecologistas.

En las redes sociales, en cambio, se ha iniciado un debate entre quienes alaban la medida y quienes cargan contra ella porque, aseguran, aumentará los costes para el consumidor.

Estas son algunas de las reacciones:

- "Y por qué no obligar a que se fabriquen de otro material no contaminante, antes de obligar a cobrar? Ah no, que lo de la contaminación es la excusa... Ladrones!".

- "Antes de aplicar este tipo de leyes, que evidentemente encarece la vida a muchos, hagan el favor de mover las neuronas y presentar alternativas ecológicas".

- "Se abusa mucho del plástico, trabajo en una panadería y la mayoría de la gente te pedía una bolsa para llevar la barra de pan, ahora que las cobramos no la lleva ni la mitad aun te dicen que no que tienen bolsas en el coche y cosas así..."

- "Me parece bien. Nos hacen pagar lo bolsa y después nos venden agua en envases de plástico, magdalenas, aceite ,y así un suma y sigue".

- "Debieran costar mucho más para evitar que se 'compren' y se usen".

- "Hay gente que es correcta y con sentido a la hora de llevar bolsas de plástico, si pueden con una no llevan dos! Pero la mayoría... Piden una bolsa por cada cosa".

- "¿Y qué problema hay? Se puede llevar una bolsa de tela en el bolso o las bolsas grandes reutilizables cuando se va al super".