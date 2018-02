Amaia de España: “Me veo llenando el Palacio de los Deportes”

Fan de los aspersores, cantante de Lo mal que estoy, lo poco que quejo, asustadiza, talentosa, la estrella del Shake It Out, la representante de Eurovisión 2018 y ahora también la ganadora de OT 2017.

Ella es Amaia de España y en LOS40 hemos tenido el honor de hablar con ella tras su espectacular paso por Operación triunfo.

Mónica Naranjo te dijo en el concurso El número uno, cuando solo eras una niña, que tenías que parar para formarte y volver más adelante. Y ahora mírate, ganadora de Operación triunfo…

Me acordé de la frase cuando me presenté al casting porque mis padres también me habían dicho lo mismo, que retomara la música. Al final es lo que he hecho y parece que ha ido bien.

¿Qué piensa una niña de 13 años cuando le dicen que, por su bien, no puede seguir en un programa?

No me importó. Lo vi normal. No tuve ningún rencor hacia Mónica Naranjo en ese momento. Al contrario, le doy las gracias porque tenía toda la razón del mundo.

¿Qué hiciste entre El número uno y Operación triunfo?

Simplemente deje apartado este mundillo. En mi casa cantaba por mi cuenta, pero no pensaba en retomarlo. Lo de Operación triunfo solo surgió. Vi el casting, y que Mónica podía estar de jurado, y me acordé de lo que me dijo.

No le tengo ningún rencor a Mónica Naranjo por lo que me dijo en El número uno

¿Qué tipo de artista te gustaría ser a partir de ahora, una superestrella o una cantante más intimista?

Me gustaría hacer algo más íntimo. En OT 2017 he descubierto muchísimos estilos, pero mi zona de confort está con el piano. Estoy más a gusto con canciones sencillas que lleguen.

¿Pero te ves llenado el Palacio de los Deportes?

Sí, sí, eso sí.

¿Estás dispuesta a decir que no a una discográfica si una propuesta no te interesa?

Me quiero dejar aconsejar y pedir opinión. Haré caso a las discográficas, pero también a mí misma.

Siempre hubo ese 'run run' de que ibas a ganar el concurso. ¿Te llegó en algún momento ese sentimiento?

Los compañeros me decían 'la ganadora', pero podía pasar cualquier cosa. Quedaba todo el programa por delante y tampoco quería pensar en eso. Quería centrarme en el presente y estar a gusto.

¿Qué hubieses hecho de no haber entrado en Operación triunfo?

Habría seguido con el piano, cantando por mi cuenta. Siempre he tenido en mente el hecho de cantar. Siempre ha sido mi sueño. Hubiese terminado piano y hubiese intentado meterme en este mundillo.

¿Qué consejo le darías a los concursantes de la próxima edición de OT?

No sé dar consejos, pero sobre todo les diría que no piensen mucho en el exterior. Es lo que me dijo mi familia.