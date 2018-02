Katy Perry se arrepiente, ahora, de una de sus canciones más icónicas

En 2008 Katy Perry publicó su álbum One of the boys que se convirtió en el trampolín para convertirla en una artista de éxito global. Una de las canciones de ese disco era I kissed a girl que, en su día, fue considerada como lesbian-friendly.

Pero han pasado 10 años y ahora se ve de otra manera. La cantante en una sección de Glamour en la que tiene que enfrentarse a las covers que gente anónima ha hecho de alguna de sus canciones, apareció esta.

“La corriente de opinión ha cambiado mucho en los últimos diez años. Hemos llegado muy lejos como sociedad. Entonces no se hablaba tanto de la bisexualidad ni de cualquier tipo de fluidez sexual”, reconocía.

En su canción dice: “He besado a una chica y me ha gustado su bálsamo sabor cereza. He besado a una chica, solo por probar, espero que mi novio no se enfade”.

Lo que hace una década se consideró un guiño a la bisexualidad, hoy en día muchos lo considerarían una ofensa al colectivo LGTBi que ha ganado muchas batallas en los últimos tiempos como para retroceder ahora con este tipo de letras.

Reconoce que a día de hoy cambiaría parte de la letra porque con ella propagó varios estereotipos sobre la bisexualidad. “Si tuviera que escribir esa canción otra vez, seguramente cambiaría algunas cosas. La letra contiene un par de estereotipos. Tu mente cambia mucho en diez años y maduras mucho. Lo que piensas en un momento determinado, cambia”, asegura.

Parece que el haberse criado en un ambiente religioso con un padre pastor muy estricto le hizo concebir ideas sobre la sexualidad que con el paso del tiempo ha ido modificando. Lo bueno es que sabe reconocer sus errores.