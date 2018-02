Selena Gomez se sincera para Harper’s Bazaar: “No confío lo suficiente en dónde está mi música todavía”

Selena Gomez es portada de la edición impresa de marzo de Harper's Bazaar US. La cantante, con una imagen más motera que nunca, ha dado una entrevista en la que se sincera con la protagonista de 13 Reasons Why, Katherine Langford.

La artista ha confesado que está centrada, sobre todo, en recuperarse. Está totalmente pendiente de su salud y su bienestar.

"He tenido muchos problemas con la depresión y la ansiedad, he sido muy abierta a hablar al respecto pero no es algo que sienta que logre superar".

Como todo el mundo sabe, la artista sufre lupus, una enfermedad que hizo cancelar su gira y que ha hecho que se tuviese que someter a una operación de riñón hace pocos meses.

Me estoy eligiendo a mí misma por encima de cualquier cosa

"Empecé el año con ese pensamiento. Me quiero asegurar de estar saludable. Si eso está bien, todo los demás se acomodará".

Precisamente esta es la razón que ha hecho que la cantante retrasase la salida de su disco o la dedicación absoluta a su música.

"No quiero fijarme objetivos y decepcionarme si no los alcanzo, pero quiero trabajar en mi música. Hacer mi próximo disco está siendo eterno. Cuando la gente me pregunta porqué, soy muy honesta: no he estado preparada. No confío lo suficiente en dónde está mi música. Si eso toma 10 años, entonces que tome 10 años. No me importa".

Además de todo esto, Selena Gomez también ha contado que se siente más liberada que nunca.

"No estoy enfocada en las cosas en las que solía estarlo: ¿Luzco lo suficientemente mayor?' ¿Me veo lo suficientemente sexy?' ¿Soy lo suficientemente guapa?... Esa clase de cosas venína a mi mente"

Ahora me siento un poco más liberada

Y como no podía ser de otra manera, la artista ha hablado sobre las redes sociales e Instagram.

"Es una plataforma increíble, pero en muchos sentidos le da a la gente joven, incluida yo, una imagen falsa de lo que es importante. Así que, sí, es una relación compleja. Probablemente una de las más difíciles de mi vida".