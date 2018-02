Entrevista a Twin Melody: “Sí iríamos a Eurovisión”

Twin Melody son Paula y Aitana, dos hermanas gemelas que forman uno de los dúos más reveladores de la red.

Como muchos otros artistas de su generación, comenzaron a subir versiones de sus canciones favoritas y con trabajo y persistencia consiguieron triunfar en el caníbal mundo de Youtube. Muchos de sus clips en Instagram superan el millón de reproducciones y en su canal de triunfan sobre todo sus covers y coreografías urbanas.

Cinco años después, estas dos vascas de tan solo 20 años acaban de lanzar su primer material propio, un single titulado Siempre serás tú, que cuenta con If I Want You como versión en inglés. Mira el vídeo:



Sus voces y su estilo de pop fresco (casi adolescente) nos recuerdan mucho a la malagueña Ana Mena, con la que claramente hay conexión. Otros artistas que están en su radar y con los que sueñan colaborar son Taylor Swift, Demi Lovato, Sebastián Yatra, Leslie Grace o CD9.

En LOS40 tuvimos el placer de charlar con Twin Melody, que nos hablaron de su nuevo trabajo discográfico, sus próximas colaboraciones, su miedo escénico, Operación Triunfo, Eurovisión y sus planes para 2018.

Sobre OT, el fenómeno televisivo de la temporada, las hermanas nos revelaron que no seguían el programa: "no he visto mucho el programa, pero sí que sigo a Aitana, que se llama como yo". Tanto ella como Paula coinciden en que Aitana y Amaia son sus favoritas. Eso sí, son muy fans de Eurovisión.

Échale un vistazo al vídeo para conocerlas un poco más y comprobar que no solo coordinan sus movimientos al bailar, sino también al hablar.