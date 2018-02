¡Liam Payne con Rita Ora, U2, Clean Bandit y Reyko apuntan a la lista!

Después de unas semanas tranquilas en lo que a candidatos se refiere, la cosa se anima: nada menos que cuatro canciones pueden entrar este sábado en lista. Las repasamos a continuación.

Los británicos Clean Bandit son una de las formaciones más interesantes de música electrónica actual: su particular mezcla de dance y instrumentos clásicos ha dado buenos réditos en forma de canciones tan redondas como Rockabye, con la que llegaron al número 1 de LOS40 a principios de 2017 durante dos semanas.

Vuelven a estar de actualidad principalmente por dos motivos: uno, su anunciada participación en Primavera Pop 2018, y dos, su nuevo single, I miss you, en el que colabora la cantante y compositora Julia Michaels (fue número 1 el pasado verano con Issues) y que puede entrar en lista si recibe muchos apoyos con #MiVoto40CleanBandit.

Hablamos ahora de dos cantantes que han unido sus fuerzas y que, si logran entrar en la lista, podrían hacer doblete, ya que cada uno por separado tiene ahora mismo otra canción en el chart.

Se trata del exOne Direction Liam Payne (actualmente con Bedroom floor en lista) y Rita Ora (que ya está en el top 10 con Anywhere). El tema que han grabado de forma conjunta se titula For you, y está incluido en la banda sonora de la nueva película de la saga 50 sombras de Grey. ¿Quieres verlos dentro y que suba la temperatura del chart? Pues usa el HT #MiVoto40LiamPayne.

Sin abandonar el Reino Unido nos centramos ahora en Reyko, un dúo español residente en Londres. Sin duda su asentamiento allí ha influido en su música, un tropical elegante y susurrado que no hace mucho se convirtió en todo un fenómeno en alguna plataforma de streaming.

Su single se titula Spinning over you y este sábado podría situarse entre las 40 canciones más importantes si recibe apoyos suficientes con #MiVoto40Reyko.

Y ahora ya sí, abandonamos el Reino Unido para viajar a su país vecino, Irlanda, para hablaros de su grupo más ilustre: U2. Cada vez que lanzan un nuevo disco es todo un acontecimiento, y a finales de 2017 vio la luz Songs of experience, un trabajo que demuestra que pese a su veteranía Bono y los suyos siguen en plena forma.

Ganadores de dos premios en LOS40 Music Awards (el Golden Award por su trayectoria y el galardón a la Mejor Gira), y tras pasearse por la lista con You're the best thing about me, nos presentan ahora Get out of your own way. #MiVoto4U2 es su salvoconducto para regresar a LOS40. ¡Suerte a todos!