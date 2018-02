Jedet sobre Amaia: “No soy fan de OT, pero esta chica es muy natural, imperfecta y talentosa”

King Jedet ha vuelto a Radiotubers para presentarnos su nuevo yo (tras la rinoplastia) y comentar temas varios de actualidad. Bueno, temas, el único tema del que se habla estos días, es decir, Amaia y Operación Triunfo.

Sobre la ganadora de OT y futura representante de España en Eurovisión, Jedet reconoció que no era fan de OT "pero esta chica tiene algo muy especial” (...) "es muy natural, muy imperfecta y tiene mucho talento", ha dicho en la entrevista que puedes ver más arriba.

Además, no tiene filtro y eso es algo que le chifla a Jedet, también conocida La Leona: "A mí no me gustan los filtros, ya me conocéis, bueno los de Instagram sí, pero los filtros de personalidad no", aclaraba Jedet, que como sabéis también es artista.

A la pregunta de Uri Sabat: "¿Quién canta mejor?", Herrejón no se corta y responde: "Mejor canta Amaia pero King Jedet es rey del autotune".

Sin embargo, él no lo ve así: "Yo es que no soy cantante, soy 'showwoman', soy 'entertainment' (...) pero la gente que me ha escuchado hablar en directo, en acústico, me ha dicho que canto igual que en las canciones o sea que tanto autotune no tengo".