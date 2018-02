King Jedet, ¡irreconocible tras su operación!

King Jedet es una persona nueva. El influencer y colaborador de Yu visitó Radiotubers para comentar la actualidad y mostrarnos su nuevo rostro. Como se aprecia en el vídeo, el cambio es radical.

Jedet, también conocido como La Leona, se ha sometido a operación de cirugía estética para modificar algunas zonas de su rostro.

En total, se ha sometido a varias intervenciones. Como cuenta en el programa de Uri Sabat, se ha hecho una reducción de papada para lograr unos rasgos mas estilizados, se inyectó ácido hialurónico en el labio superior y en los pómulos y se sometió a una rinoplastia.

"Yo quería más, pero mi doctora no me dejaba", ha declarado el influencer, que le ha dado un nuevo aire a su look con una peluca de cabello natural, aunque "me da angustia que sea de alguien que no me cae bien", reconoce.

El artista estrena cara y así ha mostrado su nuevo yo en Radiotubers. ¡Irreconocible!