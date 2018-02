¿Eres impuntual? Los cuatro tipos de excusas según tu personalidad

La impuntualidad en España es algo que da mucho de que hablar. Sí... porque no se puede decir que los españoles seamos los más puntuales del mundo... (No podíamos ser buenos en todo, claro...)

Como esta situación nos preocupa bastante, hemos querido comprobar hasta qué punto nos está afectando este problemita... Para ello Karin Herrero ha bajado a la calle a ver cómo está el panorama.

¿Y qué ha pasado? Pues que hay de todo en esta vida... Gente que espera 15 minutos, media hora, una hora... Eso sí... Nadie puntual. Entre ellos, el Richi estaba llegando una hora tarde a la cita que tenía con su chica. MALDITO RICHI.

Y ahora vamos con lo que de verdad importa: las excusas. Lee con atención todas estas excusas si quieres quedar bien, o por lo menos no tan mal...

- Las de los más clásicos: ''he perdido el autobús'', ''hay mucho atasco'', ''el metro va con retraso''. Estas nunca fallan pero ojo porque solo van a servirte si tu retraso es de entre 5 y 10 minutos.

- Las que crean alarma: ''mi abuela se ha atragantado con un trozo de jamón'', ''acaban de atropellar a mi perro'', ''mi sobrino se ha caído por las escaleras''. Atención, no te pases con estas porque vas a tener que mantenerlas... Te van a preguntar por el funeral de tu perro, por tu sobrino sin dientes... Vamos, que no te flipes tampoco. Una y no más.

- Las del despistado: ''no encontraba la cartera'', ''me he quedado encendido el gas y he tenido que volver'', ''se me había perdido el móvil''. Si eres una persona despistada, estas te van como anillo al dedo. Eres un desastre, asúmelo. ¿Lo bueno? Que te van a creer.

- Las del surrealista: ''perdí el autobús y el siguiente no pasaba hasta dentro de dos horas'', ''cuando iba a coger el coche vi que un dinosaurio lo había aplastado'', ''me quedé atascado dentro de mi propia casa por culpa de un mapache''. Vale, vale... ¡¿WHAT?!

Y ya... No quiero participar en más fraudes. Suerte.