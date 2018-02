Los primeros tweets de “Amaia de España” no decepcionan a nadie

Era cuestión de horas. Amaia Romero, ganadora de OT 2017, ha comenzado a utilizar Twitter cuatro días después de salir de la Academia.

Y no, no ha decepcionado a nadie. "Hola, tengo miedo de utilizar Twitter porque nunca lo he utilizado y no sé muy bien como va. Por favor, ayuda".

hola, tengo miedo de utilizar twitter porque nunca lo he utilizado y no se muy bien como va por favor ayuda❤️💐 — Amaia (@Amaia_ot2017) 9 de febrero de 2018

Estas han sido las palabras con las que ha comenzado en la red social del pajarito. Después han llegado una serie de mensajes que no han dejado indiferente a nadie. Leerlos es escuchar su voz, su tono y sus expresiones.

A pesar de no haber apenas utilizado las redes sociales durante el concurso, la triunfita no ha parado de hacer directos en Instagram desde su salida. Directos con los que ha conseguido meterse (como siempre) a sus seguidores en el bolsillo.

Naturalidad, desparpajo e inocencia. Amaia Romero vuelve a demostrar que es tal y como se muestra. Además, la navarra ha aprovechado para cambiar su foto de perfil y hacer algún RT.

A este paso, la próxima representante de nuestro país en Eurovisión se va a convertir en influencer. Que tiemple Dulceida y compañía.