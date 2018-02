Aitana aclara su relación con Cepeda: “Es mi mayor apoyo, digan lo que digan”

La niña del Bang Bang, la estrella de Issues, la mujer de Procuro olvidarte o la artistaza de Chandelier. Estas son solo algunas de las facetas con las que Aitana, la benjamina de OT 2017, estuvo a punto de arrebatarle el triunfo a Amaia en la final del concurso.

Ahora, tras unos días asimilando todo lo sucedido, en LOS40 charlamos con la cantante sobre su paso por el concurso y lo que está por venir.

Lo mejor y lo peor que te llevas de 'Operación triunfo'.

Lo mejor que me llevo son mis compañeros, lo que he aprendido yo como persona y cómo he valorado la música. Antes la valoraba también, pero la tenía en un segundo plano.

Y, sinceramente, no me llevo nada malo de OT. Todo lo malo lo paso a lo bueno, porque sin lo uno no estaría lo otro.

Los espectadores consideran que eres la otra ganadora de 'OT 2017'. ¿Tú qué piensas?

Sí me siento como ganadora, pero todos nos sentimos así. Todos hemos ganado algo en Operación triunfo.

¿Cuándo te viste más cerca del triunfo, en la gala de Eurovisión o en la gala final?

Nunca me vi ganando Operación triunfo. En la final no salí a cantar Chandelier en plan ‘voy a ganar’.

¿Sabíais que iba a ganar Amaia?

Sí, pero no el plan mal. ¿Cómo no iba ser ella? Es increíble. Fue un honor estar ahí con Amaia.

¿Cómo definirías a Amaia?

Quiero hacer pop: electrónico y baladas

Es única. Todo lo tiene diferente. Me encanta estar con ella porque juntas somos más libres y estamos un poco más locas. Con ella soy yo misma.

¿Haríais un reality las dos?

¿Un reality? Dios mío, sería muy gracioso, pero no se...

Otro de los grandes desafíos de 'OT' era Eurovisión. Ahora, sin toda la presión de por medio, ¿realmente te hubiese gustado ir?

Tenía miedo porque nunca me había subido a un escenario con tanta gente. No sé si me veía del todo preparada, pero me haría mucha ilusión ir, y lo digo de verdad.

¿Cómo quieres enfocar tu carrera a partir de ahora?

Tengo 18 años y quiero que me den propuestas, ojalá me las den, pero el pop me encanta, tanto electrónico como algo más balada.

¿Te da miedo que pese la etiqueta de 'triunfito'?

Voy a estar toda mi vida agradecida a OT. Gracias al programa he podido evolucionar y me he podido dar a conocer.

¿Qué ha significado Cepeda para ti?

Ha sido mi máximo apoyo ahí dentro. Ha sido mi mejor amigo, lo notaba tan cerca, tan familiar...siempre que estaba de bajón él me decía 'venga, para arriba'.

Fuera se ha hablado mucho de vuestra amistad.

No sé lo que se ha querido ver, pero quiero dejar claro que Cepeda va a ser el más importante y mi mayor apoyo, digan lo que digan. Pero es mi mejor amigo, un hermano.