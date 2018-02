Taylor Swift recibe una nueva puñalada, su ex mejor amiga aparece con Katy Perry

Parece que el distanciamiento entre la modelo Karlie Kloss y Taylor Swift es definitivo. La que fuera una de las mejores amigas de la cantante salió a cenar con Katy Perry el pasado miércoles.

Un amigo en común es quien ha unido a las dos mujeres: Derek Blasberg. Quedaron para cenar sushi en Los Ángeles y se ha filtrado alguna foto.

Karlie Kloss and Katy Perry hanging out together, grabbing sushi in Los Angeles. (Credit: TMZ) pic.twitter.com/7iOberq9mE — Pop Crave (@PopCrave) 8 de febrero de 2018

Esta imagen deja claro que la relación entre Tay y la supermodelo ya no es la que era. Confirma, por tanto, su enemistad.

Los rumores surgieron hace unos meses surgieron cuando Swift ignoró el nombre de Kloss (así como los de Lorde, Ruby Rose y Cara Delevinge) en una camiseta inspirada en su squad en el clip de Look What You Made Me Do.

Camiseta en la que Taylor no incluye a algunas de las que fueron sus amigas.

Después, Karlie publicó en Instagram una fotografía acompañada del texto "Swish Swish", la canción de Katy.

Y ahora las fotos. Quizá no se trate de una ruptura definitiva, pero el distanciamiento es obvio.