Esta es la rutina de ejercicios de Britney Spears para su operación bikini

Britney Spears está más en forma que nunca. Su cuenta de Instagram está llena de fotos y vídeos mostrándonos su planísimo vientre y la vida fitness que lleva. De hecho, la artista de Toxic tiene unos abdominales que ya quisiéramos muchos.

Pero ¿qué ejercicios sigue para conseguir estos resultados? Si hace unos meses Britney se decantaba por el baile, ahora la princesa del pop –aunque ahora podríamos llamarla del gym- sigue una tabla de ejercicios que puedes repetir en casa. Solo necesitas unas mancuernas. Sino lo crees solo tienes que ver el vídeo que ha subido a su cuenta de Instagram.

Con unos bonitos shorts rosas de lunares muy al estilo de Minnie Mouse – no olvidemos que Spears antes de ídolo adolescente fue chica Disney- la cantante escribía junto al vídeo “Preparándome para el verano”. Y tanto que lo está haciendo a base de sentadillas, flexiones y subida de pesas.

Eso sí, si no tienes la elasticidad con la que cuenta Britney te recomendamos no hacer el pino para atrás o posiblemente acabarás con un gran dolor de espalda.Y es que menudo veranito le espera a la artista de Baby One More Time, recorriendo el mundo entero – a pesar de que a España no viene de momento- con su gira The Piece Of Me Tour.

Pero este vídeo no es el único que ha dado que hablar entre los fans de Spears estos últimos días. La artista también ha compartido uno donde aparece hablando con acento británico diciendo “Nada me gustaría más ahora que un sorbito de leche”.

No sabemos si está practicando para cuando le toque actuar en Londres o simplemente se ha pegado un maratón de la serie The Crown y ha comenzado a hablar como sus protagonistas.