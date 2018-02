Lana Del Rey se encuentra trabajando en su propio musical

Muchos artistas tienen su propio musical, ¿por qué no? Las canciones de Abba, Mecano, Los Beatles o Joaquin Sabina han servido como motor de algunos de los musicales más exitosos que conocemos. ¡Y nos encanta!

Pero, ¿os imagináis un musical de Lana Del Rey? Pues dentro de unos años podría ser real. Es más, la cantante de Born To Die ha asegurado que se encuentra trabajando en ello cuando le preguntaron en L’Officiel sobre si había pensado realizar una película o un corto:

“He pensado en escribir un biopic sobre alguien que no es real. Realmente me pidieron hacer un musical que de hecho he comenzado. Era para Broadway. Puede que lo acabe en dos o tres años. Rick y yo hemos compuesto algo así que ya veré”

¿Y quién es ese Rick que menciona? Nada más y nada menos que Rick Nowels. Se trata de uno de los productores y colaboradores habituales de Lana. Vamos, una de sus personas de confianza a la hora de trabajar.

No hay duda que el toque melodramático que conocemos de Lana podría exprimirse a la perfección en un musical. ¿Utilizaría canciones de sus discos para contar la historia o todo serían canciones nuevas? Ojalá podamos verlo pronto, aunque sea en Nueva York.