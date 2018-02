10 canciones de carnaval que seguro que has bailado

Cómo nos gusta salir de fiesta y si es disfrazado, mejor. Por eso cuando llega febrero, a pesar del frío, nos lanzamos a la calle a bailar y a cantar celebrando el carnaval.

Ya sea disfrazado de payaso, de tortuga, de Eleven de Stranger Things o de cantante de los ochenta una vez en la calle todos bailamos los mismos temas. ¿O no? Porque en carnaval da igual que seas amante del indie o un loco del reggaetón, vas a acabar escuchando las mismas canciones de siempre. ¿O acaso no te han puesto este año la canción de La Vida es un Carnaval?

Pero Celia Cruz no es la única que ha marcado con sus temas esta fiesta. Ni mucho menos. King Africa, Georgie Down o Maluma –sí, Maluma- también nos han hecho bailar disfrazados. En LOS40, recopilamos 10 canciones que sí o sí te han hecho moverte en carnaval. ¡Dale al play y disfruta!

King Africa – Humahuaqueño Carnavalito

King Africa sabe hacernos bailar en verano y también en pleno invierno. Su Humahuaqueño Carnavalito. Quizá gran parte del mérito de que no podamos dejar de movernos cuando suena es la contagiosa melodía que surgió en el seno del folclore andino. Vamos, que cuando King Africa hizo su versión, los argentinos llevaban décadas bailándola. Y no nos extraña.

Carlinhos Brown – Samba de Bahía

Otro clásico del carnaval. La Samba de Bahía de Carlinhos Brown se ha convertido en un tema imprescindible en estas fechas. Como si el canto de una sirena se tratase, su ritmo llama a los amantes de la fiesta a salir a bailar. En serio, tiene algo engancha. ¿Será que da igual de donde seas que puedes cantar sin problema el "eh, eh, eh, eh, eh"?

Celia Cruz - La Vida es un carnaval

El clásico de los clásicos. Si el Carnaval tuviese un himno oficial, sin lugar a dudas, sería este temazo de Celia Cruz. La cantante no solo se convirtió en la Reina de la salsa, también en la del carnaval.

Maluma - Carnaval

Antes de que Maluma fuese feliz en una relación a cuatro, dedicaba canciones al carnaval. Una canción muy optimista que quizá no la hayamos bailado tanto, pero tiempo al tiempo.

Georgie Down - Carnaval

Si alguien quiere al carnaval es Georgie Dann. El rey de las canciones de verano también tiene su himno en febrero: Carnaval. Otra de las canciones míticas de estas fechas. ¿O no?

Me voy a Rio - Chayanne

Chayanne lo tenía claro, si tenía que ir a Río de Janeiro para bailar con ella, pues iba. Con un sonido explosivo, marcado por los ritmos típicos del carnaval, el puertorriqueño dedicó esta canción de amor al carnaval.

Fanfarra - Sergio Mendes

Todo amante del carnaval reconocerá el ritmo de esta canción. El principio, donde el sonido de un tambor responde a todo un grupo de percusión es simplemente impresionante. No nos extraña que por ello se haya convertido en una de las canciones preferidas de los brasileños para salir a bailar en carnaval. Una delicia.

Bellini - Samba de Janeiro

Al igual que Bahía, la Samba de Janeiro también es una de las más populares en carnaval. Con un ritmo frenético, Bellini nos invita a bailar hasta reventar con este temazo. Desde 1997 nos ha hecho darlo todo con nuestro disfraz.

Fórmula Abierta - Ya Llegó el Carnaval

En plena resaca post OT 2017, no podemos olvidar uno de los temas del grupo de Fórmula Abierta: Ya llegó el Carnaval. Los triunfitos de la primera edición lanzaron este single que, sinceramente, sonaba muy bien.

Alejandro Sanz - Y no me importa lo que me digan

En esta playlist no podíamos olvidarnos de los carnavales de Cádiz. El teatro Falla nos ha dejado grandes actuaciones gracias a las Chirigotas, pero si hay una que nunca pasa de moda es la de la Chirigota Los Yesterdays que ganó en 1999 con Y no me Importa lo que me digan. ¡Hasta Alejandro Sanz se atrevió a cantarla hace unos años en Las Ventas!