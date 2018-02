Si tuvieras que elegir entre tu mejor amigo y tu novio, ¿lo tendrías claro?

Piensa en una adolescente que empieza a colgar sus relatos en wattpad y acaba consiguiendo que millones de personas acaben enganchadas a sus historias. Un éxito que se traduce en un contrato con una editorial que acaba publicando su primera trilogía.

No, no es Anna Todd sino Estelle Maskame, una joven escocesa que ya ha vendido más de 700.000 ejemplares en dos años de su trilogía YOU. Ahora regresa con una cuarta novela donde el amor también es protagonista, Atrévete a enamorarte.

Jaden y Mackenzie empezaban una historia cuando los padres de él mueren. Eso les separa porque ella no sabe enfrentarse a ese dolor. Un año después, las cosas cambian. ¿Podrán retomar su historia de amor?

Es complicado porque su mejor amigo, Holden, le confiesa algo que podría poner en peligro su relación de pareja. ¿Podrá elegir entre ellos, entre su mejor amigo y el chico del que está enamorada?

Maskame se ha pasado por España para presentar su nuevo trabajo y hemos hablado con ella.

Lo de tu primer trilogía fue una revolución, ¿cómo ha cambiado tu vida desde entonces?

Ha cambiado muchísimo. Era una alumna de colegio y ahora me dedico a escribir todo el tiempo y viajo mucho para conocer a mis lectores. Es mi trabajo soñado así que, lo adoro.

¿Qué es lo mejor que te dio esa trilogía?

Conocer a todos mis lectores en el mundo. Yo los considero como amigos y tener ese apoyo es muy importante. Comparto toda mi vida. Todos los lectores de la trilogía me apoyan y tengo una red de amigos con quien puedo compartir mi vida. Eso es lo que más me ha aportado.

La trilogía sorprendió porque trataba un amor entre hermanos. Vuelves con otra historia de amor pero más conservador, ¿no?

Sí, pero aparte del tema de enamorarse trato otros temas sensibles como el de la pena, el dolor, el luto. Creo que es un tema sensible pero creo que también un tema duro.

Todo gira en torno a tener que enfrentarse a la muerte de un ser querido y las diferentes formas de afrontarlo. ¿Has tenido que pasar por eso?

No, afortunadamente nunca he perdido un ser querido pero es algo que me preocupa y en lo que pienso y lo que me dio la inspiración para escribir esta historia. Para explorar cómo la gente lidia con el duelo. Fue un reto escribirlo y tuve que ponerme en el lado de mis personajes para imaginar cómo afrontarían esa situación.

Jaden opta por seguir adelante y recordar lo bonito. En casa de Mackenzie optan por recrearse en la pena. ¿Cuál de las dos actitudes va más contigo?

Yo creo que sería más como la familia de Mackenzie. No creo que fuera como Jaden que trata de ver el lado positivo, creo que reaccionaría más como ella.

Encontramos una especie de bullying involuntario. Los compañeros de instituto aíslan a Jaden y su hermana porque no saben cómo enfrentarse a su dolor. ¿Tú crees que los jóvenes siempre son conscientes de ese tipo de situaciones?

Creo que, sobre todo los adolescentes, no saben cómo reaccionar cuando un amigo pierde a sus padres. Muchos no saben cómo hablar a la gente que ha perdido a sus padres y por eso quería explorar ese terreno y contarlo.

También hay una madre alcohólica. Es difícil saber cómo actuar en una situación así cuando no has pasado por eso, ¿no?

Por supuesto también es completamente ficción pero escribí en base a cómo me imaginaba que era la situación por lo que he visto en películas o he leído en otros libros. He tratado de plasmarlo de la manera más realista posible.

El sentimiento de culpa nunca sabes cómo te va a afectar. Dar la cara ¿siempre es la mejor solución?

Sí, yo creo que un secreto tan grande como ese al final te carcome por dentro y lo mejor que puedes hacer es confesarlo.

Creo que si a mí me pasara algo así, se lo contaría a alguien y me lo quitaría de encima porque sería muy difícil mantener ese secreto y esperaría que alguien me diese recomendaciones para saber cómo enfrentarme a una situación así.

¿Tú eres de las que les cuenta las cosas a sus amigas o a su madre?

Ambas, porque mi madre es mi mejor amiga. No es muy parecida a mí pero tenemos una relación muy cercana y la adoro. Es mi mejor amiga, le puedo hablar sobre cualquier cosa, es una mujer increíble.

Pones a tu protagonista en la tesitura de elegir entre su mejor amigo y el chico del que estás enamorado…eso es llevarla muy al límite.

Sí, sin duda. Yo quería que hubiera una decisión difícil y que ella se sintiera en la tesitura de tener que elegir entre hacer lo correcto y hacer daño a alguien o no hacerlo. Es una decisión difícil.

Una de las cosas que dejas clara es que un instante te puede cambiar la vida y parece que los más jóvenes no son siempre conscientes de eso, ¿no?

No estoy segura de si todos pero yo lo estoy. Yo siempre estoy pensando cómo una cosa pequeña, de haber sido distinta, podría haber hecho que hoy mi vida fuese distinta. Es algo de lo que soy consciente. Pero obviamente hay que vivir la vida al día y ver a dónde nos lleva.

Cuando la muerte te pilla tan de cerca te permite valorar las cosas importantes, ¿para ti cuáles son?

Yo creo que soy lo más feliz posible y cada día es increíble. Me levanto por la mañana, hago mi trabajo favorito, estoy muy cerca de mi familia, tengo amigos increíbles… así que, mi prioridad es vivir la vida de la mejor manera posible.

Parece una vida perfecta, ¿qué te falta?

Un novio (risas).

Porque cuando una escribe sobre amores tan idealistas, ¿espera encontrar algo así en la vida real?

Es muy fácil ser una romántica perdida y creer en las historias de amor pero yo tomo cada día como viene y veo por dónde me lleva ese camino vital.

También sacamos la idea de que entre chicos y chicas puede haber una amistad sin ir más allá, pero no todo el mundo lo acaba de creer, ¿no crees?

Para mí era importante explorar ese tema porque cuando hay chicos y chicas que son muy amigos siempre se asume que hay algo más. Yo quería demostrar que la posibilidad de esa amistad es perfectamente normal y que puede existir.

El maquillaje es muy importante para la protagonista, no puede salir de casa sin ponerse algo en la cara, ¿eso es tuyo?

Sí, odio salir de casa sin maquillaje. Es para mí, me siento más segura cuando llevo maquillaje. Yo creo que hay mucha gente que tiene opiniones sobre las chicas que se ponen maquillaje pero yo creo que es perfectamente normal. Para mí era importante tener un personaje que llevara maquillaje.

Estelle es muy amiga del maquillaje, le hace sentirse mejor / @estellemaskame

Choca en un momento en el que parece que la tendencia va más por el no ‘make up’ y la naturalidad.

Cada uno es libre de hacer lo que le haga sentir más cómodo. Yo hay veces que salgo de casa sin maquillaje pero prefiero llevarlo, me hace sentir mejor. Hay gente que prefiere no llevar nada y creo que cada uno es libre de seguir su preferencia personal.

Jugadores de fútbol americano y, de nuevo, un contexto norteamericano. La gente se va a olvidar de que eres escocesa.

A veces se sorprenden cuando se enteran de que soy escocesa pero me gusta recordarles a mis lectores de dónde soy porque estoy muy orgullosa.

¿Pero de dónde viene esa obsesión por Estados Unidos?

La televisión y los libros que leía siempre estaban ambientados en Estados Unidos y de pequeña quería vivir allí. Tenía sentido escribir sobre eso porque era lo que me interesaba en aquel entonces y podría escribir sobre Escocia pero para mí no es emocionante, es demasiado familiar y cuando escribo me gusta hacerlo sobre algo que me interesa y Estados Unidos, me interesa.

Aun así hablas de Windsor como un pueblo aburrido y alguna vez has dicho que Peterhead (tu pueblo) también lo es, ¿hay mucho parecido?

Supuestamente tiene que haber similitudes. Elegí un pueblo que tuviera el mismo número de habitantes y se pareciera al mío. Sobre todo para poder escribir de manera realista. Mis últimos libros han estado ubicados en grandes ciudades y quería una historia ubicada en un pueblo similar al mío.

¿En tu pueblo también hay tan pocas oferta de ocio para compartir con los amigos?

Sin duda, no hay restaurantes, ni nada. Conducimos, eso es lo único que podemos hacer.

¿Sigues siendo un ratón de biblioteca o estar tan liada como escritora ya no te deja tiempo para seguir leyendo?

Me gustaría seguir siendo un ratón de biblioteca. Compro muchos libros pero no tengo tiempo de leerlos. El año pasado creo que leí dos libros, así que, espero encontrar tiempo libre para leer mucho más.

¿Qué te ha llamado la atención últimamente?

The hate u give de Angie Thomas, es muy bueno y tiene que ver con el tema del racismo. Me pareció una lectura interesante e importante.

Vamos, que no sólo lees historias románticas…

No. Leo sobre todo literatura contemporánea. Historias que suceden hoy en día y que no siempre son de amor.

¿Quién es Anna Todd para ti?

Es una amiga. La conozco, nos hemos visto un par de veces y tenemos historias parecidas. Las dos empezamos escribiendo online y luego obtuvimos contratos con editoriales. Me encantan sus libros.

¿Qué te dicen tus amigas con todo lo que te ha ocurrido?

Me apoyan mucho y están felices por lo que me pasa.

¿Alguna vez se han visto reflejadas en algún personaje?

No. Ninguno de mis personajes está basado en gente real. El que más se acerca es Rachel, que es mi mejor amiga, pero tomé su nombre, el resto es completamente diferente.