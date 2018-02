Los seis tipos de relaciones fallidas que vas a tener antes de la buena

Todos hemos tenido alguna pareja rarita. Antes de encontrar nuestra media naranja, normalmente, tenemos varios intentos fallidos y es que a lo largo de la vida es fácil encontrarse con algún personaje que otro. Así lo han explicado en El blog de Lilih Blue, de 20 minutos.

Para que no te sientas solo, porque no te creas que eres el único que se ha encontrado algún que otro gremlin en el camino, hemos hecho una pequeña clasificación de los típicos perfiles que podemos encontrar.

- El vende humo. Es el típico que te dice lo que quieres oír. El que sabe perfectamente cómo tiene que hacerlo, te engatusa y luego pasa del temita.

- El que no tiene nada que ver contigo. Os atraéis muchísimo, pero es que no tenéis nada que ver. Sois como un huevo y una castaña. Pasáis un tiempo juntos pero los dos sabéis que tarde o temprano se va a acabar porque es que no coincidís: ni en gustos, ni en política, ni en cine, ni en marca de detergente vamos... Fatal.

- El prisas. Se vuelve loco y parece que se quiere casar contigo a la semana. Enseguida te presenta a sus amigos, a su familia, a su perro... Vamos, a todo cristo y a ti te empieza a entrar el pánico así que nada, chao.

- El acaparador. De 0 a 100... Es el típico que de repente parece que no tiene otra cosa que hacer que pasar contigo las 24 horas del día. Muy pesado. Muy pesadooo.

- El del miedo al compromiso. Le dices la palabra ''relación'' y parece que le da un infarto. Es muy independiente, se comunica poco y no intentes que te lo cuente todo porque seguramente no quiera.

- El intermitente. Aparece, desaparece, aparece, desaparece. Lo único que permanece es tu incertidumbre: ¿volverá? Pues igual no, amigo, igual no y casi que mejor.

Sí, lo sabemos. Tú también podrías poner un nombre propio a más de uno de estos estilos. Pero bueno, no desesperes porque lo mejor está por llegar.