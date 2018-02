Esta joven impresiona con su imitación exacta de Amaia. 

Ana Marco, una joven sevillana de 15 años, se ha convertido en una tendencia en las redes sociales después de que ella misma subiera a Twitter un vídeo en el que imita a la perfección a Amaia Romero, la ganadora de Operación Triunfo.

"Que espero verte muy pronto en Sevilla, que me hace un montón de ilusión. Bueno y a todos. Pero es que no sé, es que me caes muy bien", dice Ana Marco.

Su imitación ha generado tanta sorpresa que algunos usuarios han preguntado a la joven si realmente ella habla así. "Imito", ha aclarado.