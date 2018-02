La foto que da miedo a quienes suelen usar secadores de manos

Nichola Ward, una joven estudiante estadounidense, hizo un experimento para su clase de microbiología que ha terminado generando pesadillas a más de uno.

Se trata de una placa que introdujo en un secador de manos. El recipiente se llenó de hongos y bacterias y la imagen es muy impactante.

"Metí la placa abierta en un secador de manos cerrado de un baño público durante tres minutos. Sí, solo tres. Nunca volváis a secaros las manos en esas cosas. Podéis ver [en la placa] la variedad de hongos y bacterias patógenas que giran alrededor de tus manos, mientras crees que estás saliendo [de un cuarto de baño] con las manos limpias. De nada", escribió junto a la foto.

En dos semanas, la imagen se ha compartido más de 576.000 veces y ha generado más de 56.000 me gusta. Muchos se han alarmado al verlo, pero que nadie se asuste.

Mark O. Martin, profesor de microbiología de la Universidad de Puget Sound, ha hecho una llamada a la calma. Asegura en Gizmodo que no es para tanto.

"Toda tu piel está cubierta de microbios. Eso no significa que dejemos de darnos la mano. Es mejor que no te diga cuántos microorganismos tenemos en la boca porque probablemente dejarías de besar a nadie. En esencia, nadamos en un mar de microorganismos toda nuestra vida y no pasa nada. Está bien así", subraya,

En su opinión, lo que se ve en la foto son hongos y es lógico porque la placa que usa la estudiante está pensada para hacer crecer hongos.

El secador que analizó Nichola Ward es de la marca Dyson y un representante de la empresa aseguró en ABC Action News estar sorprendido. Y mostró sus dudas sobre el experimento.

"Todos los secadores de manos Dyson tienen filtros HEPA que capturan partículas tan pequeñas como las bacterias del aire del baño antes de que salga de la máquina", aseguró.