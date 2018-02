La solución para que tod@s los concursantes de ‘OT’ tengan el mismo protagonismo

El próximo martes, 12 de febrero, TVE despedirá su exitoso 'OT 2017' con una gala especial en la que los concursantes repetirán las mejores actuaciónes de la edición.

Un bonito cierre del programa que esperaba contentar a los fans pero que, lejos de agradarles, ha provocado su indignación. Y es que, tras el reparto de temas, Nerea, Ricky, Juan Antonio, Raoul, Thalía y Mireya se han quedado sin cantar en solitario, ni con dueto y solo aparecerán en canciones grupales.

Los seguidores de estos seis triunfitos han transmitido su malestar en las redes sociales, durante todo el fin de semana hasta que el domingo, Tinet Rubira - director de Gestmusic- contestó:

Todos los que demandan igualdad y justicia en el reparto de una gala que se den una vuelta por la vida real con las mismas ganas. — Tinet Rubira (@tinetr) 11 de febrero de 2018

En el plató tardamos entre 30 y 40 minutos de ensayo por cada canción de una Gala. Mañana estaremos ensayando entre 8 y 9 horas. Esta es la razón de no hacer más temas @OT_Oficial — Tinet Rubira (@tinetr) 11 de febrero de 2018

¿Era necesario dar mayor o menor protagonismo a algunos concursantes?

Como dice el propio Tinet, es difícil dar el mismo protagonismo a todos, porque sería una gala eterna. Pero esto no es nuevo, lo mismo ocurrió en el concierto del Reencuentro de OT1, con algunos artistas que tuvieron más temas que otros: Bisbal y Chenoa aparecieron en mayor medida Juan Camus, por ejemplo.

Pero también es un hecho, que para el gran público los finalistas de un talent tienen más interés que los expulsados con anterioridad, por lo que el protagonismo está justificado.

De todas formas, repasamos al detalle cómo será la gala de mañana y si podría haberse buscado una solución más "justa":

Estas serán 13 las actuaciones que veremos:

Amaia, cantará el tema en solitario que ha batido todos los récords en internet: Shake it out. Además, repetirá el divertido dueto que compartió con Roi defendiendo Shape of you. También aparecerá con Alfred interpretando Tu canción, con la que representarán a España en Eurovisión.

Este último, que fue el cuarto clasificado volverá a pisar el escenario junto a Marina y su Don’t dream is over que vimos en la gala 1. Mientras que, la quinta finalista, Ana Guerra hará dueto con Mimi cantando Don’t worry about the thing.

Aitana y Miriam, segunda y tercera en el ranking, volverán a interpretar en solitario su canción preferida de la edición: Issues y What about us, respectivamente.

Ambas tendrán también duetos: Aitana junto Cepeda para interpretar No puedo vivir sin ti y Miriam y Agoney volverán a hacer Running. La actuación número 13 estará en manos de la audiencia que votará entre City of Stars y Lo malo.



El colofón lo pondrán las actuaciones grupales más llamativas de la edición: ‘La revolución sexual’, ‘A quién le importa’ y ‘Camina’.

Así sería un reparto con mayor protagonismo para tod@s

Dejando las actuaciones en solitario de Amaia, Aitana y Miriam, además del dueto de la ganadora con Alfred y de la segunda con Cepeda, los cambios serían los siguientes:

Con solo eliminar la tercera actuación de Amaia ya habría tiempo para que todos lucieran. Sin el dueto con Roi (al que reservaríamos para un colofón final) habría hueco para el Time of my life de Ricky y Nerea, ambos, bastantes protagonistas del talent.

Alfred podría cambiar dueto de Marina, por el que hizo con Miriam, y así Agoney podría repetir el Manos vacías con Raoul. Ana Guerra también cambiaría su dueto para hacerlo junto a Mireya recordando su Comiéndote a besos. Y dejaríamos a Roi y Mimi libres, para hacer un duelo de bailes con Roberto Leal, que fue otro de los grandes momentos.

Solo nos quedaría sin canción Marina, Juan Antonio y Thalía que podrían abrir la gala con La revolución sexual. Y si sobra un hueco siempre puede arrancarse La Bikina que también se convirtió en un hito.

Quizá este reparto hubiera satisfecho algo más a los fans, aunque, seguramente el programa ya ha sopesado todas las posibilidades y por la que ha apostado es la mejor.