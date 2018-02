Risto Mejide a Eduardo Casanova: “No he visto ‘Pieles’ porque me da asco”

Risto Mejide se caracteriza por no tener filtros y, con Eduardo Casanova, no iba a ser menos.

El actor se ha convertido en un revolucionario cineasta que apuesta por proyectos que no dejan indiferente a nadie. Prueba de ello es claramente Pieles, su ópera prima.

"Ruedas cosas muy torturadas". Esto fue lo que le dijo Risto a Casanova durante su visita al Chester de Cuatro. Pero por si había alguna duda al respecto, el publicista enseñó a los espectadores parte del material del joven director.

Tráiler oficial de 'Pieles', la ópera prima de Eduardo Casanova

Después de ver las imágenes, Risto Mejide reconoció que no había visto Pieles, aunque tenía una razón de peso para no hacerlo: "Para preparar esta entrevista, el equipo del programa me ha pasado tu material y no he podido verlo. La de Pieles, solo ver el tráiler, dije 'no puedo'. Me da mucho asco".

Y matiza: "Ya adoro la diferencia y odio lo normal, pero poner un culo en la cara alguien… ¿Yo tengo que ver esto?".

Eduardo Casanova, que no estaba dispuesto a tirar la toalla, le hizo una proposición a Risto para solucionar este pequeño problema: "Hacemos una plan, vente un día a casa y la vemos juntos. Te doy la manita si te pones nervioso".

¿Conseguirá que Risto Mejide vea la película?

Eduardo Casanova: "Echo mucho de menos Aída"

Además de hablar de la faceta que está desarrollando ahora como director, Risto Mejide también ha recordado en el programa el exitoso paso de Eduardo Casanova por Aída.

Para la ocasión, Risto compartió algunos de los grandes momentos del personaje de Fidel en la comedia de Telecinco. El actor no pudo evitar expresar algún que otro "qué horror" o "qué vergüenza", aunque admitió que fueron unos inicios maravillosos.

"Tengo otra voz. Claro, yo no sabía que estaba actuando. Pero ahí era absoluta felicidad. Echo mucho de menos Aída".

Fue entonces cuando Risto aprovechó para preguntarle si por culpa de Aída perdió su infancia. Esta fue la contundente respuesta de Eduardo Casanova: "Cuando yo tenía que ir a trabajar y no podía ir al colegio, no podía ser más feliz. El colegio era un aburrimiento. Lo veo de color gris. No me interesa en absoluto".