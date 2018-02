Sarah Jessica Parker es cruel e hipócrita (lo dice una de sus amigas de ‘Sexo en Nueva York’)

Sexo en Nueva York nos enseñó cómo era la relación de cuatro mujeres muy diferentes cuya amistad se anteponía a todo. Pero no era más que ficción porque en la vida real esa relación no era tan estrecha.

De hecho, Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall no sentían esa sintonía entre ellas y muchos piensan que esa es la causa por la que no ha sido posible que haya una tercera película aunque ya hubiese un guion escrito.

Aun así, cuando hace unos días Cattrall tuvo que enfrentarse a la dolorosa tragedia de perder a su hermano Chris que apareció sin vida tras varios días desaparecido, su antigua compañera no tardó en mandarle sus condolencias a través de las redes sociales.

“Queridísima Kim: mi amor y condolencias para ti y los tuyos. Buen viaje para tu amado hermano. Besos”, escribía Sarah Jessica Parker.

Claro que lejos de limar las asperezas que hay entre ellas, encendió una llama que ya va a ser difícil de apagar. Cattrall, que no debe estar atravesando su mejor momento por la pérdida familiar, acudió a Instagram para mandarle un mensaje de vuelta.

“No necesito tu cariño o tu apoyo en este trágico momento Sarah Jessica Parker”, escribía bien en grande. Eso sí, no era lo único que tenía que decir.

“Déjame que te deje algo claro, si es que no lo he hecho ya: no eres de mi familia. No eres mi amiga”, escribía.

Unas palabras muy duras que no terminaron ahí. “Estoy escribiendo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para recuperar tu imagen de personaje de ‘niña buena’”, continuaba.

Y parece que ella no es la única en su familia que siente esa animadversión por la actriz que dio vida a la icónica Carrie Bradshaw, o por lo menos eso es lo que deducimos de sus palabras.

“Mi madre me preguntó hoy, '¿cuándo te dejará tranquila esa hipócrita de Sarah Jessica Parker?' Tu continuo contacto es un recuerdo doloroso de lo realmente cruel que eras entonces y ahora”, añadía.

Duras palabras que es imposible que no hayan hecho mella en la actriz. Si había alguna mínima posibilidad de que Sexo en Nueva York volviera a las pantallas con el elenco original, está claro que se acaba de destruir.